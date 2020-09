vor 3 Min.

David Müller: „Die Langstrecke gefällt mir besser“

Plus Der 14-jährige David Müller zählt zu den großen Kanurennsport-Hoffnungen beim DRC Neuburg. Was der Youngster gerne an der PlayStation zockt und wie sein wöchentlicher Trainings-Alltag aussieht.

Von Dirk Sing

Mit seinen gerade einmal 14 Jahren und etlichen bayerischen Meistertiteln zählt David Müller zu den großen Nachwuchs-Hoffnungen im Kanurennsport beim Donau-Ruder-Club Neuburg. In unserer Serie „NR-Sportskanone“ stellen wir das Talent einmal auf eine etwas andere Art und Weise vor.

Strand oder Berge

Müller: „Berge! Zum einen ist man schneller in den Bergen als an einem Strand. Zum anderen gibt es dort auch oft einen See, auf dem man entsprechend paddeln kann. Darüber hinaus fahre ich sehr gerne Ski. Mit meiner Familie sind wir in der Regel auch einmal im Jahr im Allgäu beim Skifahren.“

Fernsehen oder PlayStation

Müller: Ganz klar PlayStation (lacht). Das macht mir einfach wesentlich mehr Spaß, als nur Fernsehen zu schauen. Momentan spiele ich vor allem Formel 1 oder auch Fortnite.“

Laufen oder Kraftraum

Müller: „Kraftraum – das bringt vor allem fürs Paddeln deutlich mehr als Laufen, wobei Letzteres sicherlich auch für die Kondition gut ist. Meine Trainingswoche besteht aus sechs Einheiten auf dem Wasser sowie zwei im Kraftraum.“

Ohne Fleiß kein Preis: David Müller im Kraftraum des DRC Neuburg. Bild: Dirk Sing

Mathe oder Englisch

Müller: Lieber Mathe! Auch wenn ich mich bei den Sprachen nicht wirklich schwertue, gefällt mir Mathematik als naturwissenschaftliches Fach – ebenso wie beispielsweise Physik – insgesamt besser. Mir fällt es einfach auch leichter beziehungsweise ich muss in diesen Fächern dementsprechend auch weniger lernen. Das hat schon seine Vorteile.“

Cola oder Wasser

Müller: „Ich bin jetzt grundsätzlich nicht so der Cola-Trinker. Wenn, dann mal ein RedBull oder so etwas in diese Richtung. Aber schon alleine aus sportlichen Gründen trinke ich die meiste Zeit eigentlich nur Wasser.“

Döner oder Burger

Müller: Beides esse ich ehrlich gesagt nicht so oft. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, würde meine Wahl wohl auf einen Döner fallen. Da muss man sich nicht erst in ein Restaurant setzen, sondern kann ihn sich eigentlich fast überall mitnehmen. Das geht einfach schneller.“

Brandlbad oder Weiher

Müller: „Ich bin jetzt nicht wirklich ein großer Freund vom Brandlbad. Das bietet sich im Grunde nur dann an, wenn man mal im Sportbecken seine Bahnen schwimmen möchte. Ansonsten bevorzuge ich definitiv den Weiher. Am liebsten ist mir dabei der Schulzweiher in Bergheim.“

Schloßfest oder Volksfest

Müller: „Das ist einfach: Schloßfest! Nachdem meine Eltern und ich bei den Neuburger Spielleut’ sind, trommle ich dort auch des Öfteren. Nachdem das Schloßfest nur alle zwei Jahre stattfindet, ist die Vorfreude darauf immer riesengroß. Dennoch gehe ich auch ganz gerne hin und wieder auch auf das Neuburger Volksfest – wobei es von seiner Attraktivität her mit dem Schloßfest natürlich überhaupt nicht mithalten kann.“

Einer oder Zweier/Vierer

Müller: „Grundsätzlich kommt es auf den Wettkampf an. Bei einem größeren Event würde ich den Zweier bevorzugen, da ich dort mit meinem starken Partner Vincent Hoiß immer etwas reißen kann. Ansonsten macht mir aber auch der Einer immer sehr viel Spaß.“

Lang- oder Kurzstrecke

Müller: „Auch wenn ich in Bayern auf der Kurzstrecke wohl die besseren Chancen habe, gefällt mir die Langstrecke insgesamt besser. In meiner Altersklasse geht es dabei über 2000 Meter. Leider sind wir die 5000-Meter-Distanz bislang noch nicht gefahren.“

Training oder Wettkampf

Müller: „Das Schöne an einem Wettkampf ist, dass man dort auch die Fahrer der anderen Vereine trifft. Auch die gemeinsamen Abende dort sind immer richtig cool. Von dem her würde ich den Wettkampf schon einem Training vorziehen.“

Donau oder Weiher

Müller: „Schon die Donau! Dort kann man fünf oder sechs Kilometer durchfahren. Wenn aber auf der Donau Hochwasser ist, stellt der Weiher sicherlich auch eine gute Alternative dar.“

