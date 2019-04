22.04.2019

Dem Aufstieg ein großes Stück näher

Hatte einen großen Anteil am deutlichen 5:1-Erfolg der TSG Untermaxfeld im Spitzenspiel gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim: Torjäger Marco Veitinger (rechts), der von seinen Gegnern kaum in den Griff zu kriegen war.

TSG Untermaxfeld besiegt im Spitzenspiel die SpVgg Joshofen-Bergheim aufgrund einer Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt deutlich mit 5:1. Ein „besonderer“ Neuzugang feiert dabei sein Debüt

Von Dirk Sing

Als Schiedsrichter Franz Buchberger das Spitzenspiel der Kreisklasse Neuburg zwischen der TSG Untermaxfeld und SpVgg Joshofen-Bergheim um Punkt 16.45 Uhr beendet hatte, hätte die Gefühlslage in beiden Lagern nicht viel unterschiedlicher sein können. Während sich die Gäste-Akteure enttäuscht auf den Rasen fallen ließen oder schnurstraks den Weg in die Kabine suchten, wurde bei den Hausherren ordentlich gefeiert. Und das aus gutem Grund, schließlich hatten sie mit einem überraschend deutlichen 5:1-Erfolg einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Kreisliga-Aufstieg gemacht. Dass mit dem SV Klingsmoos gleichzeitig auch noch ein weiterer Konkurrent beim BSV Neuburg strauchelte (2:4), wurde von den TSG-Kickern freilich wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Auch wenn die Hausherren einen Auftakt nach Maß in dieses Topspiel erwischten und durch ein Eigentor von Johann Guppenberger bereits nach fünf Minuten in Führung gingen, deutete im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts eigentlich wenig bis gar nichts darauf hin, dass am Ende ein derart deutlicher Sieg für die Untermaxfelder zu Buche stehen würde. Die Gäste, die bereits zwei Tage zuvor in Klingsmoos eine bittere 2:4-Niederlage einstecken mussten, hatten sich spätestens nach 20 Minuten von diesem frühen Nackenschlag erholt und machten den Einheimischen fortan das Leben richtig schwer. „Wir wollten in dieser Phase deutlich aggressiver sein, haben uns dann aber viel zu viele einfache Ballverluste geleistet“, resümierte TSG-Trainer Wolfgang Rückel. Dieser musste schließlich mitansehen, wie Jonas Zeller mit einer schönen Einzelleistung zunächst der 1:1-Ausgleich gelang (29.) und sein Team nur kurze Zeit später richtig Dusel hatte, als ein Befreiungsschlag im eigenen Strafraum zuerst am Bein von David Obermaier und dann knapp neben dem Pfosten landete (31.).

„Im ersten Durchgang konnten wir diese Partie noch offen gestalten. Doch nach dem erneuten Rückstand haben wir leider aufgehört, Fußball zu spielen“, meinte SpVgg- Coach Tobias Bauer. Wie schon beim ersten Gegentreffer war auch hier die Entstehung überaus unglücklich: Nachdem Keeper Marco Benzinger eine Freistoßflanke von Marco Veitinger nicht festhalten konnte, reagierte Matthias Irl am schnellsten und vollendete zum 2:1 (56.). Was folgte, waren ein weiteres Eigentor der Joshofener durch Dominik Rehm (60.), zwei Treffer von Goalgetter Marco Veitinger zum 5:1-Endstand sowie zwischendrin eine „spektakuläre“ Einwechslung: Abwehrspieler Daniel Eisenhofer, der zuletzt fünfeinhalb Jahre das Trikot des VfR Neuburg trug und in den vergangenen Monaten aufgrund einer Verletzung nicht mehr zum Aufgebot zählte, gab sein Debüt für die Mösler. „Daniel hat sich am Ende zwischen Ehekirchen und Untermaxfeld entschieden. Nachdem bei uns zahlreiche Kumpels von ihm spielen, ist seine Wahl letztlich auf die TSG gefallen – was uns natürlich sehr freut, da wir mit ihm im Abwehrbereich nochmals richtig Qualität hinzubekommen“, so Rückel.

Während die Mösler mit diesem Sieg weiter Kurs auf die Meisterschaft nehmen, gibt Joshofens Trainer Tobias Bauer nach den beiden „Ostern-Niederlagen“ nun ein anderes Ziel aus: „Wir richten unseren Fokus jetzt auf das Erreichen des zweiten Platzes. Ich denke, dass wir diesbezüglich immer noch sehr gut im Rennen liegen.“

TSG Untermaxfeld: Beck, L. Gottschall, Seissler, M. Scharbatke, Irl, Man. Veitinger, Mar. Veitinger, Fricke, Koschig, Reiter, Th. Edler (Litter, Eisenhofer, Guther, Max. Beck, Auerhammer)

SpVgg Joshofen-Bergheim: Benzinger, Lunzner, Beßle, Rehm, M. Fetsch, Guppenberger, Freund, Zeller, Obermaier, Eichel, Bauer (A. Schmidt, J. Schmidt, Engel, Habermeier)

Themen Folgen