Dem SV Grasheim droht der Abstieg

Möslerinnen verlieren in der Bezirksoberliga vorentscheidendes Spiel daheim gegen den SV Kempten und haben jetzt sechs Zähler Rückstand zum rettenden Ufer.

Den Fußball-Frauen des SV Grasheim droht der Abstieg aus der Bezirksoberliga. Gegen den direkten Konkurrenten SV Kempten setzte es eine unglückliche 0:1-Nieerlage.

Bezirksoberliga: SV Grasheim – SV 29 Kempten 0:1 Nach der Pleite gegen den Ex-Landesligisten SV 29 Kempten sinken die Chancen des SV Grasheim auf den Klassenerhalt immmer weiter. Die Lilaweißen ließen erneut die nötige Cleverness im Torabschluß vermissen oder sie scheiterten an der überragenden Torhüterin Lugiana Zweng im Gehäuse der Allgäuerinnen. Grasheim begann stark. Nach einer Kombination über Simone Schreier und Jana Uhl setzte Franziska Habersetzer ihren Schuss ans Außennetz. In der zehnten Minute ging Kempten in Führung, als nach einem Eckball die Grasheimer Abwehr nicht entschlossen eingriff und Claudia Sunt-heimer den Ball aus wenigen Metern über die Torlinie stocherte. Einen Freistoß von Jana Uhl lenkte Torhüterin Zweng zum Eckball. Simone Schreier und Franziska Habersetzer hatten erneut den Ausgleich auf dem Fuß, doch erneut war bei Torhüterin Zweng Endstation. Sofort nach Seitenwechsel zeigte Grasheims Torhüterin Judith Hubbauer eine Glanzparade und verhinderte einen höheren Rückstand. Jana Uhl hatte nach Vorlage von Habersetzer die große Chance zum Ausgleich, doch rutschte sie auf dem nassen Untergrund aus und verfehlte das Tor.

Nach einem Konter der Gäste über Kathrin Wiedemann zeigte sich erneut SVG-Torhüterin Hubbauer auf dem Posten. Grasheims Stürmerin Franziska Habersetzer klebt das Pech zur Zeit an den Stiefeln. Sie tauchte dreimal vor Zweng auf, konnte die überragende Torhüterin, die den Ball wie ein Magnet an sich zog, aber nicht überwinden. (wir)

SV GrasheimFröhlich (67. Bauch), Schropp, Kopold, Grießer, Blank (46. Hubbauer), Habersetzer, M. Dittenhauser, Schreier (78. Seidl), Uhl, Herbst, Maillinger.

Kreisklasse: SG Feldkirchen/Joshofen-Bergheim – SV Grasheim II 0:0 Mit einem leistungsgerechten 0:0 trennten sich die SG Feldkirchen/Joshofen-Bergheim und der SV Grasheim II. In den ersten 20 Minuten hatte die Heimmannschaft mehr Spielanteile. Bereits nach einer Minute hatte Melanie Lukas die Chance, die Gastgeberinnen in Führung zu bringen. Ihr Schuss verfehlte knapp das Gehäuse. Danach kam Grasheim besser ins Spiel und beide Mannschaften erspielten sich Torchancen.

Etwas Zählbares kam aber nicht heraus. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nichts am Spielgeschehen. In der 68. Minute hatte Julia Straubmeier die Führung auf den Fuß, als sie sich energisch gegen zwei Gegenspielerinnen durchsetzte, aber an der gut reagierenden Grasheimer Torhüterin scheiterte. Zwei Minuten vor Spielende hatte dann Melanie Lukas die große Chance, das Spiel doch noch zugunsten der Spielgemeinschaft zu entscheiden, als sie fünf Meter vor dem Tor freistehend den Ball nicht traf. (nest)

