22:33 Uhr

Dem Spitzenreiter ein Bein stellen

Trotz zuletzt zwei siegloser Begegnungen möchte der VfR Neuburg dem Ligaprimus TSV Landsberg den ersten Punktverlust 2019 beibringen

Von Dirk Sing

Nein, nach Wunsch verlief das vergangene Oster-Wochenende für die Landesliga-Fußballer des VfR Neuburg wahrlich nicht. Während die Konkurrenz aus Landsberg (1.) und Augsburg (2.) ihre Aufgaben mehr oder weniger souverän löste, mussten sich die Lilaweißen mit einem Zähler aus den beiden Partien gegen Mering (1:1) und Aystetten (1:2) geschlagen geben. Somit vergrößerte sich der Rückstand auf den Tabellenzweiten Türkspor Augsburg auf nunmehr neun Punkte, wobei die Neuburger noch mit einer Begegnung im Rückstand sind.

„Natürlich hatten wir uns aus beiden Partien mehr Zähler erhofft. Doch letztlich kann ich meiner Mannschaft keine großen Vorwürfe machen“, resümiert Christian Krzyzanowski. Hatte der VfR-Trainer am Samstag gegen den SV Mering noch ein „eher schwächeres Match, in das wir uns dann aber reingekämpft haben“, gesehen, war er mit dem Auftritt seiner Schützlinge zwei Tage später beim SV Cosmos Aystetten überaus zufrieden: „Wir waren auf alle Fälle das bessere Team, mussten uns aber am Ende unglücklich geschlagen geben.“

Etwaige Befürchtungen, die beiden sieglosen Partien würden nun bei seiner Truppe angesichts der Tatsache, dass der Rückstand zu Rang zwei kaum noch aufzuholen sein dürfte, in Sachen Motivation den Stecker ziehen, hat Krzyzanowski allerdings nicht. Ganz im Gegenteil. „Wir sind dadurch als Mannschaft sogar noch enger zusammengerückt. Jetzt wollen wir am Samstag dem Spitzenreiter und Topfavoriten TSV Landberg den ersten Punktverlust in diesem Jahr zufügen“, sagt der Neuburger Coach. Dass das Team von Spielertrainer Muriz Salemovic, der den TSV nach einigen vorangegangenen Querelen am Saisonende verlassen wird, bislang derart souverän durch die Landesliga Südwest pflügt, kommt für Krzyzanowski indes nicht wirklich überraschend. „Wenn man betrachtet, über welche finanziellen Möglichkeiten und dementsprechend erstklassigen Kader der TSV Landsberg verfügt, steht der letztjährige Bayernliga-Absteiger im Grunde dort, wo man ihn erwartet hat. Und das muss man dann auch einfach so akzeptieren.“ Diese Erfahrung mussten die Lilaweißen indes auch im ersten Aufeinandertreffen machen, als sie bei der 0:2-Niederlage „unterlegen und chancenlos“ (Krzyzanowski) waren.

Auf dem personellen Sektor hat sich bei den Neuburgern im Vergleich zur Vorwoche wenig bis gar nichts getan. So stehen die verletzten Fabian Heckel, Lucas Labus, Ray Bishop und Abdel Abou-Khalil weiterhin nicht zur Verfügung. Deutlich positivere Nachrichten gibt es dagegen im Hinblick auf die kommende Saison. So haben mit Dominik Schröder und Rainer Meisinger zwei weitere Leistungsträger ihre Verträge verlängert.

