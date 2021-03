vor 18 Min.

Den Ball über zehn Minuten in der Luft

Plus Rennertshofener Ministranten gewinnen die Mini-Jonglier-Challenge 2021 – und machen damit ihren Pfarrer stolz.

Von Manfred Dittenhofer

Sie waren die Besten. Kein anderes Team zwischen Hardt und Schrobenhausen, zwischen Bertoldsheim und Pfaffenhofen, kam an ihre Zeit heran. Aufaddiert haben Marie Czerny, Lukas Roßkopf, Jakob Baierl und Raphael Kruber 10.31 Minuten lang den Fußball nur mit den Füßen in der Luft gehalten und damit alle anderen Mannschaften haushoch geschlagen. Dafür gab es am Donnerstag einen Pokal und Süßigkeiten, überreicht von Pfarrer Georg Guggemos.

Der bekennende FC Bayern-Fan war von der Leistung seiner Ministranten begeistert: „So souverän muss man die anderen erst einmal besiegen.“ Und dass die Akteure das Emblem des FC Rennertshofen tragen, freut Guggemos umso mehr. Denn auch dieser Verein liegt dem Rennertshofener Pfarrer am Herzen. Mit Marie Czerny war zudem ein weibliches Fußball-Ass in der Mannschaft. Somit war das gemischte Quartett aus Rennertshofen schon ein bisschen in der Favoritenrolle.

Eigentlich war am 30. Januar der Fußballcup der Ministranten der Region Altbayern geplant gewesen. Das Turnier fiel jedoch dem Lockdown zum Opfer. Um dennoch einen Wettkampf durchführen zu können, gab es einen Jonglier-Wettbewerb der besonderen Art. Dieses Turnier rief die Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit mit Sitz in Schrobenhausen kurzerhand als Ersatz-Veranstaltung für die ausgefallenen traditionellen Fußball-Partien aus.

Jeweils vier Spieler bilden eine Mannschaft

Jeweils vier Spieler bildeten eine Mannschaft. Und nun ging es darum, den Ball möglichst lange in der Luft zu halten. Die ganze Aktion fand digital statt. Das Jonglieren musste per Handy aufgezeichnet werden. Jeder Akteur filmte seinen Balance-Akt mit dem Ball und schickte den Film ein. Die Zeiten der vier Spieler eines Teams wurden anschließend addiert – und die Mannschaft mit der längsten gemeinsamen Zeit gewann den Wettkampf.

Teams aus der gesamten Kirchenregion nahmen daran teil. Das komplette Einzugsgebiet erstreckt sich über die ehemalige Region Altbayern und umfasst die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen, von Hardt bis Schrobenhausen, von Pfaffenhofen bis Bertoldsheim.

