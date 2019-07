vor 8 Min.

Den „Hattrick“ im Visier

Konnte bereits in den vergangenen beiden Jahren mit seiner Truppe den Raiba-Cup gewinnen: Grasheims Trainer Christian Bolzer (links). Gelingt an diesem Wochenende in Karlskron der dritte Streich in Folge?

Der SV Grasheim möchte zum dritten Mal hintereinander den Siegerpokal in Empfang nehmen. Neben Gastgeber SV Karlskron hat vor allem der Kreisliga-Aufsteiger aus Karlshuld etwas dagegen

Von Roland Geier

Gastgeber zum diesjährigen bereits traditionellen Raiba-Cup der Raiffeisenbank im Donautal ist am heutigen Samstag und Sonntag der SV Karlskron, der zudem sein 60- jähriges Vereinsjubiläum feiert.

Die acht teilnehmenden Mannschaften sind mit der bereits erfolgten Gruppen-Auslosung zufrieden. Pokalverteidiger ist der SV Grasheim, der nach dem Gewinn in den Jahren 2017 und 2018 den Hattrick anpeilt – und das, obwohl die Lilaweißen mit dem klassenhöchsten SV Karlshuld (Kreisliga), Gastgeber SV Karlskron und der SpVgg Joshofen/Bergheim eine „Hammergruppe“ erwischten.

„Es wäre natürlich schön, wenn uns das Verrückte gelingen würde und wir dieses Turnier dreimal in Folge gewinnen könnten. Falls nicht, würde die Welt aber auch nicht untergehen“, sagt Grasheims Trainer Christian Bolzer, der mit einer eingespielten Truppe in diesen Wettbewerb gehen kann. „Mit Markus Kleber von der TSG Untermaxfeld haben wir noch eine Verstärkung dazubekommen und gehen somit gestärkt in die neue Saison“, so Bolzer, der jedoch urlaubsbedingt auf einige Akteure aus seinem Kader verzichten muss.

In den vergangenen beiden Jahren zog der SV Karlskron im Finale gegen den SV Grasheim stets den Kürzeren. Nachdem die Gastgeber ihr Trainerduo Sebastian Böhm und Markus Winkler an den BC Aichach verloren, haben der neue Spielercoach Patrick Spieler und sein Assistent Tomas Ruhland das Kommando übernommen. „Wichtig ist, dass wir ein verletzungsfreies Wochenende haben und unsere jungen Spieler weiter Erfahrung sammeln“, stapelt Dominik Krammer vom heimischen SVK tief.

In anderen „Sphären“ befindet sich hingegen der SV Karlshuld. „Es ist klar, dass wir als klassenhöchster Verein als Favorit hingestellt werden. Aber davon sind wir momentan weit entfernt“, meint Karlshulds Chefcoach Naz Seitle. Zumal der erfahrene Übungsleiter auf seinen spielenden Co-Trainer Nico Ziegler und Michael Kuxhausen verzichten muss, die beide beim Audi-Cup im Einsatz sind. Zudem befinden sich noch einige Akteure im Urlaub. Dies dürfte jedoch im Umkehrschluss eine Chance für die Nachwuchskicker des SVK sein, sich für die erste Garnitur zu empfehlen. „Wir werden auf jeden Fall alles versuchen, um vernünftig abzuschneiden. Aber das wird schwierig“, so Seitle. Das „Zünglein an der Waage“ könnte in der Gruppe B die SpVgg Joshofen/Bergheim werden, bei der Jonas Zeller und Robert Zisler das Traineramt von ihrem Vorgänger Tobias Bauer (SV Feldheim) übernommen haben.

In der Gruppe A wird der TSV Lichtenau als Favorit gehandelt. „Von der Papierform her ist Lichtenau ein leichter Favorit. Für uns ist es eine Art Standortbestimmung, weil wir auf die Liga-Konkurrenten DJK Brunnen und FC Zell/Bruck treffen“, sagt Weicherings Trainer Peter Leimser und fügt hinzu: „Wir haben in den letzten Jahren schon bewiesen, dass wir im Stande sind, das Halbfinale zu erreichen. Das ist auch diesmal unser Ziel, auch wenn wir momentan personell nicht ganz aus dem Vollen schöpfen können.“

SPIELPLAN IM ÜBERBLICK:

SAMSTAG

Gruppe A

13.00 Lichtenau – Weichering

13.45 Brunnen – Zell/Bruck

14.30 Lichtenau – Brunnen

15.15 Weichering – Zell/Bruck

16.00 Zell/Bruck – Lichtenau

16.45 Brunnen – Weichering





Gruppe B

13.00 Karlskron – Joshofen-Bergheim

13.45 Karlshuld – Grasheim

14.30 Karlskron – Karlshuld

15.15 Joshofen-Bergheim – Grasheim

16.00 Grasheim – Karlskron

16.45 Karlshuld – Joshofen-Bergheim





SONNTAG

13.00 Halbfinale: 1. Gruppe A – 2. Gruppe B

13.00 Halbfinale: 2. Gruppe A – 1. Gruppe B

14.20 Spiel um Platz sieben: 4. Gruppe A – 4. Gruppe B

14.20 Spiel um Platz fünf: 3. Gruppe A – 3. Gruppe B

15.30 Spiel um Platz drei: Verlierer der Halbfinal-Partien

16.40 Finale: Sieger der Halbfinal-Partien

