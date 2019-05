vor 23 Min.

Der Aufstieg rückt in weite Ferne

Der SV Karlshuld verliert seine Tabellenführung durch eine 0:3-Pleite bei Verfolger FC Geisenfeld und rutscht auf Platz drei ab. Wie der Sprung in die Kreisliga noch gelingen kann

Von Roland Geier

Der SV Karlshuld hat am vorletzten Spieltag der Kreisklasse 2 Donau/Isar die Tabellenführung durch eine 0:3-Pleite beim Zweiten FC Geisenfeld abgegeben. Die Mösler rutschten sogar auf Rang drei zurück, da der TSV Wolnzach sein Spiel gewann.

Geisenfeld war dem SVK vor allem kämpferisch deutlich überlegen und präsentierte sich als echtes Team, das gewinnen wollte. Zudem hatten sie mit Michael Neumeier einen überragenden Dreifachtorschützen in ihren Reihen.

Dennoch hatte Karlshuld die erste Torchance bereits in der zweiten Minute, als Martin Froncek das Tor knapp verfehlte. Nach einer Viertelstunde dann die Führung für die Hausherren. Eine eher verunglückte Flanke erreichte Neumeier, der zur Führung einköpfte. Nachdem Jonny Mamo in der 30. Minute mit einem 20-Meter-Schuss den Ausgleich verpasst hatte, hatte erneut Neumeier das 2:0 auf dem Fuß. Doch sein Schuss verfehlte das Ziel knapp. In der 45. Minute hatte wiederum Neumeier mehr Glück, als er einen Abpraller aus 16 Metern zum 2:0 ins lange Eck jagte.

Nach der Pause kamen die Grünhemden ein wenig besser ins Spiel und wurden auch prompt gefährlich, als sich der eingewechselte Anil Kayrancioglu auf links durchspielte, jedoch am sehr guten Heimkeeper scheiterte.

Doch Geisenfeld blieb am Drücker, hatte in der 55. und 60. Minute zwei dicke Chancen, die SVK-Keeper Simon Heindl gerade noch parieren konnte. In der 62. Minute dann die Entscheidung, als Neumeier eine Faustabwehr von Heindl zum 3:0 abstaubte.

Karlshuld hatte außer zwei kleineren Chancen kurz vor Schluss durch Froncek und Benjamin Anikin nichts mehr entgegenzusetzen und muss somit auf Schützenhilfe am letzten Spieltag hoffen.

Während Karlshuld (48 Punkte) den TSV Rohrbach II empfängt, müssen die Konkurrenten auswärts antreten. Geisenfeld (50) ist in Reichertshofen zu Gast, Wolnzach (50) in Tegernbach. Da der SVK den direkten Vergleich gegen beide Mannschaften verloren hat, helfen den Grünhemden nur noch Niederlagen der beiden Topplatzierten. (knö)

Themen Folgen