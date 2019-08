vor 1 Min.

Der Blick geht nach vorne

Spielertrainer Moritz Bartoschek möchte sich mit dem SC Ried am Saisonende unter den „Top Fünf“ platzieren. Am Samstag kommt es zum Derby gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim

Von Niklas Golling

„Top Fünf“ – so lautet die Marschroute des Kreisklassisten SC Ried in dieser Spielzeit. Auch wenn es mit dem perfekten Saisonstart am vergangenen Wochenende nicht ganz geklappt hat, zeigt sich Spielertrainer Moritz Bartoschek mit dem 1:1-Remis beim SV Münster durchaus zufrieden.

„Für mich gehört Münster neben Klingsmoos und Rennertshofen zu den Titelkandidaten. Daher freue ich mich über das Unentschieden“, so Bartoschek und resümiert: „Nach einer nervösen Anfangsphase sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Nach vorne haben wir es oftmals zu unkonzentriert gemacht. Was mich jedoch positiv stimmt, ist die Tatsache, dass wir sicher gestanden sind und aus dem Spiel heraus kaum Torchancen zugelassen haben.“ Was die spielerischen Ziele für diese Saison angeht, will der 29-Jährige an die vergangene Hinrunde der anknüpfen: „In der Vorrunde der Saison 2018/2019 haben wir guten Fußball gespielt. Durch viele Verletzungen in der Rückrunde sind wir dann jedoch etwas aus dem Tritt gekommen.“

Um das Ganze in die Tat umzusetzen, hat Bartoschek bislang sehr gute Voraussetzungen: „Wir haben diese Woche mit 28 Mann trainieren können und hatten auch in der Vorbereitung immer um die 20 Akteure im Training. Letztes Jahr war das nicht der Fall. Daher war es auch schwierig, gewisse Dinge einzuüben. Bislang hatte ich dafür ideale Bedingungen.“ Gut ins Team eingefunden haben sich auch die Neuzugänge David Buttmann (BSV Neuburg), Selim Inegöllüler (SV Ludwigsmoos), Halil Samsa (SV Karlshuld), Rohat Isik (SC Rohrenfels) und Johannes Böck (TSV Rain II). „Sie haben sich allesamt prima integriert. David, Halil und Johannes sind eine Riesenbereicherung für uns. Selim ist ein guter Techniker, der momentan mal für die erste und zweite Mannschaft spielt. Rohat ist leider noch verletzt. Aber er wird uns mit seiner Schnelligkeit und guten Technik definitiv auch weiterhelfen“, ist Bartoschek überzeugt.

Am Samstag (16 Uhr) kann Isik – ebenso wie Marcel Biermeier – noch nicht ins Geschehen eingreifen, wenn es gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim geht. Den Gegner schätzt Rieds Trainer genauso stark wie im Vorjahr ein: „Sie waren in der Vorsaison für meine Begriffe die stärkste Mannschaft der Liga. Das Team spielt ein gutes Pressing und einen schnellen Fußball. Trotzdem haben sie sich keinen Gefallen getan, Tobias Bauer abzugeben, weshalb sie meiner Meinung nach in der Offensive etwas schwächer sind als vergangene Saison. Jedoch haben sie sich im Mittelfeld mit Robert Zisler gut verstärkt.“

Die weiteren Partien des zweiten Spieltags: Nach dem Derby zwischen dem SC Ried und der SpVgg Joshofen-Bergheim, treffen am morgigen Sonntag (15 Uhr) der SV Straß und SV Grasheim sowie der FC Rennertshofen und die zweite Mannschaft des FC Ehekirchen II aufeinander. Der SV Münster gastiert beim SV Echheim-Reicherstein, während der BSV Neuburg vom Aufsteiger und A-Klassern-Meister SV Wagenhofen-Ballersdorf gefordert wird. Der BSV Berg im Gau trifft auf den SV Holzheim. Zudem bekommt es der SV Steingriff mit dem Aufstiegsfavoriten SV Klingsmoos zu tun, der sich am vergangenen Wochenende zum Auftakt gegen den SV Straß (8:3) gleich einmal ordentlich „warmgeschossen“ hat.

Toto-Pokal: Wie die Neuburger Rundschau bereits berichtet hat, steht die SpVgg Joshofen-Bergheim nach einem 3:0-Erfolg gegen den Kreisligisten TSG Untermaxfeld in der vierten Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene. Dort bekommen es die Schützlinge von Spielertrainer Jonas Zeller am Mittwoch, 4. September, ab 18 Uhr mit dem Kreisligisten TSV Pöttmes zu tun.

