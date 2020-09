vor 34 Min.

Der Hallenproblematik zum Trotz

Wie der BSV Neuburg mit der schwierigen Situation umgeht und die Jugendteams in die neue Saison gestartet sind

Von Michael Jungwirth

Die Tischtennisabteilung des BSV Neuburg ist in die Punktspielsaison gestartet. Nachdem die letzte Punktrunde vorzeitig abgebrochen wurde, kann man sich nun endlich wieder mit Gegnern messen.

Coronabedingt waren alle Hallen bis Juni gesperrt. Obwohl die Gymnasialhalle und alle weiteren Hallen des Landkreises immer noch nicht für Vereine geöffnet sind, schaffte es der BSV Neuburg bereits Ende Juni, wieder Trainingsbetrieb unter strengen Auflagen anbieten zu können. Dank der Hilfe der Stadt Neuburg und des TSV Neuburg kann die Tischtennisabteilung noch in die Dreifach-Turnhalle an der Berliner Straße ausweichen. Wie lange dies noch der Fall sein wird, ist aber nicht sicher. Ein regulärer Spielbetrieb ist außerdem nicht möglich, da man nur an zwei Tagen in die Halle kann und auch nur ein Drittel zur Verfügung steht. Die Damenmannschaft hat deshalb die Mannschaftsmeldung zurückgezogen und wird diese Saison keine Punktspiele bestreiten. Es gelang aber, bereits erste Punktspiele der Jugend abzuhalten.

Tischtennis ist eine kontaktlose Sportart, deshalb wurde bereits früh der Wettkampfbetrieb im Einzel freigegeben. Um das Infektionsrisiko minimal zu halten, hat der BTTV einige Änderungen der Wettspielordnung beschlossen. Die wohl wichtigste ist, dass mindestens für die ganze Vorrunde keine Doppel gespielt werden. Auf einen Seitenwechsel zwischen den Sätzen kann außerdem verzichtet werden.

Gegen die zweite Mannschaft aus Eichstätt hatten Lukas Stenger, Jakob Sens, Janis Bräutigam und Luis Rudolph das Nachsehen. Gleich kamen die Neuburger mit 0:2 ins Hintertreffen, Jakob Sens und Luis Rudolph glichen aber mit zwei klaren Siegen direkt aus. Drei klare Siege der Eichstätter besiegelten bereits die Niederlage des BSV, bevor Lukas Stenger noch ein Spiel knapp für die Neuburger entscheiden konnte. Das letzte Einzel ging an die Gäste.

Für den BSV Neuburg spielten Alexander Bauer, Noah Fuchs und Jakob Sens. Die erste positive Überraschung setzte Jakob Sens, der sehr konzentriert einen Fünfsatz-Sieg für sich verbuchen konnte. Noch weit von seiner Normalform entfernt gab Alexander Bauer sein Spiel ab. Auch Noah Fuchs kann noch nicht an die Form der vergangenen Saison anschließen. Während sein erstes Spiel mit 1:3 verloren ging, holte er ohne Satzverlust den zweiten Punkt für den BSV. Beim Stand von 2:2 zeigte nur noch Jakob Sens mit einem Sieg, dass künftig mit ihm zu rechnen ist. Die restlichen Spiele gingen dann an den TSV Gaimersheim.

Das zweite Spiel der Woche bestritten Alexander Bauer, Noah Fuchs, Jakob Sens und Janis Bräutigam zu Hause. Lediglich Alexander Bauer und Jakob Sens verbuchten jeweils einen knappen Fünfsatz-Sieg gegen die Nummer drei der Gäste.

Den ersten Sieg der Punktrunde fuhren Lukas Stenger, Jakob Sens, Justin Wittkopf und Luis Rudolph gegen Gaimersheim ein. Die Partie lief zunächst recht ausgeglichen. Wittkopf und Sens gewannen ihr Spiel, Stenger und Rudolph waren unterlegen. Danach drehte Neuburg richtig auf. Vier Spiele gingen klar in drei Sätzen an den BSV, nur noch eines nach Gaimersheim. So stand es nach einer ordentlichen Mannschaftsleistung 6:3 für den BSV.

