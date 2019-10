vor 2 Min.

Der Kür soll die Pflicht folgen

Nach dem Coup beim SV Klingsmoos geht der BSV Neuburg gegen Schlusslicht SV Grasheim als Favorit ins Spiel. Dennoch warnt Trainer Severin Birkelbach

Von Niklas Golling

Bis vor zwei Spieltagen steckte man beim BSV Neuburg noch mitten im Abstiegskampf. Nach den jüngsten beiden Siegen gegen Steingriff und zuletzt auch beim SV Klingsmoos, denen man mit dem Auswärtssieg die Tabellenführung entriss, hat man sich etwas aus der unteren Zone befreit.

Auf den Abstiegsrelegationsplatz hat der BSV nun vier Punkte Vorsprung. „Mit etwas mehr Glück hätten wir mit Sicherheit den ein oder anderen Punkt mehr einfahren können“, sagt BSV-Coach Severin Birkelbach. Allerdings sind es auf Platz drei auch nur sieben Punkte Rückstand. Man könnte also die nächsten Spiele als richtungsweisend bezeichnen. Für Birkelbach, der das Traineramt beim BSV Neuburg seit dieser Saison innehat, zählt nur eins. Der Klassenerhalt: „Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen.“, sagt der 32-Jährige und fügt an: „Trotz der momentanen guten Phase hat sich an unseren Zielen nichts geändert.“ Dabei lässt doch der 2:1-Auswärtssieg am vergangenen Wochenende gegen den SV Klingsmoos auf eine bessere Platzierung hoffen: „Die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Aber wir haben eine junge Mannschaft, die eben auch ihre Fehler macht und auch Fehler machen darf. Gegen Klingsmoos haben wir kaum welche begangen. Wir sind tief gestanden, haben auf Konter gespielt und unseren Plan super umgesetzt. Es könnte sein, dass das im nächsten Spiel wieder ganz anders aussieht.“ Gerade deshalb ist ein Erfolg am Wochenende gegen den Tabellenletzten SV Grasheim (Samstag, 15.30 Uhr) nicht garantiert: „Die Liga ist extrem eng. Jeder kann jeden schlagen. Wir müssen auf uns schauen. Wenn wir unsere Leistung wie am Sonntag abrufen, können wir etwas holen.“ Dabei wird Birkelbach auf den ein oder anderen Spieler verzichten müssen: „Daniel Winhard fällt nach einer Leisten-OP bis zum Winter aus. Andreas Plosconka ist privat verhindert und Niko Buckl kann wegen Oberschenkelproblemen nicht mit dabei sein.“ Der BSV-Trainer kann den ein oder anderen Ausfall jedoch verkraften: „Wir hatten auch beim Sieg in Klingsmoos nicht alle Mann an Bord.“

„Weitere Begegnungen Parallel zum Spiel des BSV Neuburg gegen den SV Grasheim ist der SC Ried im Spiel gegen den SV Klingsmoos im Einsatz. Am Sonntag ist die SpVgg Joshofen-Bergheim beim SV Holzheim zu Gast. Tabellenführer FC Rennertshofen spielt gegen den SV Straß, der SV Echsheim-Reicherstein gegen den SV Steingriff. Berg im Gau wird vom FC Ehekirchen II gefordert, während der SV Münster beim SV Wagenhofen-Ballersdorf gastiert (alle Spiele um 15 Uhr).

