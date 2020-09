vor 54 Min.

Der SV Grasheim will sein „blaues Wunder“ vermeiden

Der SV Grasheim hat in der Kreisklasse Neuburg eine erste Saisonhälfte zum Vergessen hingelegt. Mit dem neuen Spielertrainer und Rückkehrer Tobias Bauer soll nun die Wende zum Klassenerhalt gelingen.

Von Dirk Sing

Ein Hauen und Stechen wird es sicherlich im Tabellenkeller der Kreisklasse Neuburg geben. Mittendrin statt nur dabei ist auch der SV Grasheim, der – ebenso wie seine Widersacher – den bitteren Gang in die A-Klasse Neuburg unbedingt vermeiden möchte.

Kommen und Gehen

Nahezu unverändert blieb der Kader der Lilaweißen während der Corona-Pause. Einzige Ausnahme: Mit Michael Mandlmeier vom A-Klassisten SV Weichering kam ein durchaus vielversprechender Neuzugang hinzu. „Nachdem sich Michi im April 2019 das Kreuzband gerissen hat, konnte er sich mittlerweile wieder herankämpfen und hat sowohl im Training als auch den Vorbereitungspartien gezeigt, dass er eine echte Verstärkung für uns werden kann“, lobt SVG-Spielertrainer Tobias Bauer den offensiven Mittelfeldakteur. Eine vorübergehende Pause legt hingegen Kevin Czapko von der zweiten Mannschaft ein.

Trainer

Bereits in der Winterpause gaben die Grasheimer Verantwortlichen die Rückkehr von Tobias Bauer als Spielertrainer bekannt. Ein überaus kluger Schachzug, wie sich auch während der (ersten) Vorbereitung nach dem Jahreswechsel zeigen sollte. „Die Jungs waren voll motiviert. Auch unsere Leistungen in den Testspielen waren klasse“, erinnert sich Bauer. Doch dann kam Corona. „Das hat uns schon etwas den Wind aus den Segeln genommen“, sagt der SVG-Coach. Nach erneuter mehrmonatiger Zwangspause ging es in die zweite Vorbereitung, in der – ebenso wie bei den meisten anderen Vereinen – der eine oder andere Akteur mit gewissen Motivationsproblemen oder Durchhängern zu kämpfen hatte. Auch dieser Gefahr gelte es laut Bauer, der die Mannschaft auch in der Saison 2021/2022 betreuen wird, entgegenzusteuern.

Abbruch oder Fortsetzung?

„In dieser Frage bin ich ehrlich gesagt schon etwas zwiegespalten“, meint Bauer. Einerseits freue er sich, wenn es „in den kommenden Wochen tatsächlich wieder losgehen sollte“. Auf der anderen Seite hätte der erfahrene Übungsleiter jedoch einen Saisonabbruch bevorzugt. „In diesem Fall hätte ich die Mannschaften, die im Klassement oben stehen, aufsteigen, aber im Gegenzug auch niemand absteigen lassen“, erklärt Bauer. Im Falle eines Abbruchs wäre man zudem in der Lage gewesen, „die Saison 2020/2021 regulär zu beginnen und auch entsprechend zu beenden“.

Liga-Pokal

Der Idee, die bereits gestrichene Spielzeit 2020/2021 durch einen Liga-Pokal zu ersetzen, hält Bauer „grundsätzlich für gut und attraktiv“. Was dem 36-Jährigen an diesem neu geschaffenen Wettbewerb allerdings nicht so recht behagt, ist die Einteilung der jeweiligen Gruppen. „Wenn man sieht, dass wir insgesamt jeweils noch dreimal gegen den SV Klingsmoos und SV Wagenhofen sowie zweimal gegen den FC Ehekirchen 2, wobei ja die beiden letzten Teams ebenfalls im Abstiegskampf verwickelt sind, treffen, dann hat das für mich schon eine gewisse Art von Wettbewerbsverzerrung“, erklärt Bauer. Seine Alternative: „Mir wäre es deutlich lieber gewesen, wenn wir gegen Mannschaften aus dem Raum Aichach oder Ingolstadt antreten müssten. Auch hier wäre die räumliche Distanz sicherlich nicht viel weiter gewesen.“

Ausgangslage und Zielsetzung

Wenn man nach 15 Begegnungen, in denen man lediglich zwölf Punkte sammeln konnte, auf dem vorletzten Tabellenplatz und damit dem ersten Abstiegsrang liegt, dürfte jedem klar sein, was die Stunde geschlagen hat. „Klar, für uns geht es einzig und allein um den Klassenerhalt“, weiß auch Bauer, der diesbezüglich jedoch zuversichtlich ist. „Nachdem wir derzeit kaum Verletzte und mit Michael Mandlmeier einen richtig guten Neuzugang haben, bin ich optimistisch, dass wir unser Ziel erreichen.“

Themen folgen