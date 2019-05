vor 58 Min.

Der SV Sinning strauchelt

Sommer-Schützlinge kommen daheim gegen den SV Baar nicht über ein 1:1 hinaus. Davon profitieren der spielfreie SV Wagenhofen und der FC Illdorf.

Neuburg Freuen durfte sich in der A-Klasse Neuburg der spielfreie Tabellenführer SV Wagenhofen, da Verfolger SV Sinning gegen den SV Baar nicht über ein 1:1 hinauskam. Der TSV Burgheim II steht unterdessen als Absteiger fest.

Weichering – Staudheim 2:2

Das Spiel begann sehr schleppend. Beide Mannschaften kamen kaum vor das gegnerische Tor. Erst nach knapp 20 Minuten erzielte Christoph Landes das 1:0 für den FC Staudheim. Der FCS ließ weiterhin nicht locker und Daniel Zinsmeister erhöhte auf 2:0 (40.). Das Blatt wendete sich jedoch in der zweiten Halbzeit. Während der FC Staudheim stark nachließ, holte der SV Weichering auf und Alexander Babic traf zum 1:2 (54.). Nach Martin Luderschmidts Eigentor in der 65. Minute stand es dann 2:2. (svw)

Waidhofen – Zell/Bruck 1:2

Durch ein sehenswertes Distanztor von Lucas Widmann in der vierten Spielminute gingen die Gastgeber in Führung. Im weiteren Verlauf der Anfangsphase kam es zu einer Rudelbildung, nachdem Marcel Girbinger ein hartes Foul am SVW- Keeper Roland Kramer begangen hatte. Kurz darauf folgte der Ausgleichstreffer für den FC durch Florian Barf (20.). Zell/Bruck kam nun in Fahrt und so traf in der 33. Minute Marcel Girbinger zum 1:2-Halbzeitstand. In einer schleppenden zweiten Halbzeit kam es zu kaum Chancen auf beiden Seiten und somit endete das Spiel mit 1:2. (svw)

Sinning – Baar 1:1

Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätten die Gäste in Führung gehen können. Benjamin Mertl lief allein auf das Tor zu, traf aus kürzester Distanz aber nur den Pfosten. Die zweite Hälfte war sehr zerfahren und von vielen kleinen Nicklichkeiten geprägt. Das 0:1 fiel dann nach einem Freistoß (55.). Die weite Hereingabe bugsierte Sebastian Biederwolf per Kopf in die Maschen. Danach investierte Sinning mehr ins Spiel nach vorne. All zu oft verhinderten aber Fehlpässe mögliche Gefahrensituationen. Ein Freistoß von Max Jackel hätte fast den Ausgleich für Sinning gebracht. Der scharf getretene Schuss landete aber nur am Lattenkreuz. Nach einem Foul von Torwart Simon Wolf an Sinnings Stürmer Willi Keller verwandelte Florian Schinagl den anschließenden Elfmeter sicher zum leistungsgerechten 1:1-Endstand (88.). (thr)

Illdorf – Burgheim II 4:0

Bereits in der fünften Spielminute sorgte Manuel Tunat, nach schöner Flanke von Tobias Habermeyer, mit einem Seitfallzieher für die frühe Führung. Nur drei Minuten später legte Maximilian Landes nach erneutem Zuspiel von Tobias Habermeyer das 2:0 nach. In der 25. Minute erzielte der an diesem Tag bärenstarke Tobias Habermeyer, das 3:0. In der 32. Minute sorgte dann Benedikt Weidenhüller für den 4:0-Pausenstand. Die zweite Halbzeit war weitgehend ruhig und es passierte nicht mehr viel. Lediglich in der 80. Minute wurde Burgheims Michael Gastner mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. (fci)

BSV Neuburg II – Echsheim II 3:1

In der 37. Minute fiel die Führung für den BSV durch Dominik Schimmer. In der Nachspielzeit erzielte der gleiche Spieler mit einem überlegten Heber den 2:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Gäste um den Anschluss, waren aber in ihren Aktionen zu harmlos. In der 75. Minute gelang ihnen durch einen Foulelfmeter, verwandelt von Philipp Landes, doch noch der Anschlusstreffer. Fünf Minuten vor Spielende überlief Andreas Plosconka die gesamte Gästeabwehr, scheiterte mit seinem Abschluss jedoch am SVE-Torhüter. Den Abpraller staubte Julian Müller zum 3:1-Endstand ab. (bsv)

Klingsm. II – Ober-/Unterh. 0:3

Die Führung für die Gäste markierte Florian Gmeiner nach schönem Angriff über den rechten Flügel (35.). Noch vor der Pause erhöhte wiederum Gmeiner auf 0:2 (41.). Glück außerdem für den SVK, dass Manuel Sigl kurz vor der Pause nur den Pfosten traf. Im zweiten Abschnitt dauerte es nur bis zur 48. Minute, ehe Luis Ball mit dem 0:3 für die Vorentscheidung sorgte. In der Schlussphase kam der SVK durch Simon Hecker beinahe zum Ehrentreffer, doch Keeper Drexler wehrte ab (84.). (svk)

Brunnen – Bayerdilling 2:1

Das erste Tor der Partie fiel in der 45. Minute. Sebastian Koppold verwandelte einen Strafstoß zum 1:0 für die DJK Brunnen. In der zweiten Hälfte glich Fabian Werner in der 68. Minute zum 1:1 aus. Erneut Koppold brachte Brunnen den Sieg (77.). (pietb)

