21:15 Uhr

Der SV Straß als „Tor-Garant“

Möchte am Sonntag in Wagenhofen mit einer konzentrierten Defensiv-Leistung zurück in die Erfolgsspur: SVS-Spielertrainer Dieter Deak (rechts).

Plus In den vergangenen vier Partien mit SVS-Beteiligung 20 Treffer. Einziges Problem: Die meisten „Einschläge“ gab es auf der „falschen“ Seite. Am Sonntag zu Gast in Wagenhofen.

Von Dirk Sing

Wenn man es aus Sicht des SV Straß positiv betrachten möchte, dann kommen die Zuschauer bei den Begegnungen der Truppe von Spielertrainer Dieter Deak seit dem Re-Start voll und ganz auf ihre Kosten: Satte 20 Treffer fielen in den bisherigen vier Partien mit Beteiligung des SVS. Kurzum: Wer das Spektakel liebt, für den ist das Eintrittsgeld in diesem Fall bestens angelegt.

So weit, so gut. Rein sportlich betrachtet, schaut die Bilanz freilich etwas anders aus. Zum einen brachten die Straßer bislang nur vier von zwölf möglichen Zählern auf ihr Habenkonto. Zum anderen fielen 15 der insgesamt 20 Tore auf der aus SVS-Sicht „falschen“ Seite. Auch am vergangenen Wochenende musste Schlussmann Nico Rechner im Heimspiel gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim (2:4) wieder viermal hinter sich greifen.

„Keine Frage, wir bekommen momentan einfach zu viele Gegentreffer“, weiß auch Spielercoach Dieter Deak, obwohl die beiden deutlichen Schlappen zuletzt gegen Joshofen-Bergheim sowie zwei Wochen zuvor gegen den FC Ehekirchen II „sicherlich etwas zu hoch ausgefallen sind“. Die zwischendrin liegende 0:5-Packung beim SV Münster bezeichnet Deak hingegen als „völlig gerechtfertigt, da wir an diesem Tag schlichtweg unterirdisch waren“.

Enormes Verletzungspech als einer der Hauptgründe

Einer der Hauptgründe für das derzeitige „Gegentor-Festival“ sei laut dem 31-Jährigen das enorme Verletzungspech, das den SV Straß bereits seit einigen Wochen plagt. „Zuletzt gegen Joshofen-Bergheim war ich erneut gezwungen, sowohl unsere Abwehr als auch das defensive Mittelfeld komplett neu zusammenzustellen. Dass es dann Abstimmungsprobleme gibt, ist leider normal“, erklärt Deak. Was den SVS-Übungsleiter dagegen ärgert: „Wir leisten uns aber auch immer wieder individuelle Fehler, die der Gegner relativ einfach bestraft. Das hat vor allem mit fehlender Konzentration zu tun.“

Kein Wunder also, dass Deak bei der nächsten „schweren Aufgabe“ am Sonntag (15 Uhr) beim wiedererstarkten Aufsteiger SV Wagenhofen den Hauptfokus auf das Abwehrverhalten legen möchte. „Wagenhofen war bereits vor der Corona-Pause in meinen Augen eine richtig gute Mannschaft, die jetzt sogar nochmals verstärkt wurde“, weiß Deak, der vor allem von der Offensiv-Reihe des SVW warnt: „Die Wagenhofener sind immer für einen oder mehrere Treffer gut. Daher werden wir alles in die Waagschale werfen müssen, um dort zu bestehen.“

Auf welchen Kader er dabei zurückgreifen kann, werde sich laut Deak wohl erst unmittelbar vor dem Anpfiff endgültig entscheiden. Mit Simon Straubmeier, Tim Wayrauch, Emil Bekjiri, Vincent Specht, Jannik Rechner, Petrit Osmani und Christoph Räth stehen sieben Akteure auf der momentanen Verletzten- und Ausfallliste.

Die weiteren Partien im Überblick: Vor einer durchaus anspruchsvollen Aufgabe steht Spitzenreiter FC Rennertshofen, der beim BSV Berg im Gau gastiert. Nach zuletzt zweiwöchiger „Zwangspause“ steigt der SV Holzheim wieder ins Geschehen ein. Das Team um Spielertrainer Johannes Kranner bekommt es in heimischen Gefilden mit dem SC Ried zu tun. Zudem möchte die SpVgg Joshofen-Bergheim ihre (kleinen) Aufstiegschancen mit einem Heimsieg gegen den SV Steingriff wahren. Alle Partien werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Bereits vorzeitig abgesagt wurden die Begegnungen FC Ehekirchen II gegen SV Grasheim, SV Münster gegen SV Klingsmoos und BSV Neuburg gegen SV Echsheim-Reicherstein.

