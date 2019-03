vor 41 Min.

Der Tabellenführer strauchelt

Warum sich der FC Ehekirchen überraschend mit 0:1 beim TSV Nördlingen II geschlagen geben muss

Nördlingen Der FC Ehekirchen musste in der Bezirksliga Nord eine überraschende wie nicht unverdiente 0:1-Niederlage beim TSV Nördlingen II hinnehmen. Trotz der Niederlage gab es für den Tabellenführer eine gute Nachricht. Da Verfolger SC Bubesheim (2:3 in Meitingen) ebenfalls verlor, beträgt der Vorsprung weiterhin sechs Punkte. Allerdings hat Ehekirchen eine Partie mehr ausgetragen.

Der Spitzenreiter musste bei der Bayernligareserve auf einige Stammspieler verzichten. Maximilian Jahner und Christoph Appel fehlten aus privaten Gründen, Julian Hollinger verletzt. Dennoch hatten die Gäste die ersten Szenen, doch ein Kopfball flog über das Tor (9.) und ein Freistoß von Simon Schmaus verfehlte auch nur knapp sein Ziel (14.). Dann wehrte Torwart Andre Behrens gegen den durchgebrochenen Fabian Scharbatke ab (20.) und bei der größten Gästechance lupfte Scharbatke über den Torwart, aber auch über das Tor (28.). Insgesamt waren die Gastgeber dem Spitzenreiter ein gleichwertiger Gegner.

Die zweite Hälfte begann mit einem tollen Schuss von Julian Bosch und einer ebenso klasse Parade von Torwart Simon Lenk (48.). Wenig später visierte Moritz Taglieber aus acht Metern die SAT-Schüssel auf der Hermann-Keßler-Halle an. Aber auch die Gäste zielten ungenau: Matthias Rutkowski setzte nach einem Torwartabpraller die Kugel ebenso drüber wie Scharbatke. Just zu einem Zeitpunkt, als die Einschläge der Ehekirchener immer näher kamen, trafen die Gastgeber zum 1:0. Taglieber setzte sich am linken Flügel durch und Daniel Kienle stand am kurzen Eck goldrichtig (73.). Die restliche Spielzeit gehörte den Gästen. Eine Volleyabnahme von Matthias Rutkowski flog vorbei, ein Kopfball von Julian Mayr landete genau bei Torwart Behrens, der auch bei einem Schuss von Christoph Hollinger genau richtig stand.

Für den FC Ehekirchen steht am kommenden Sonntag (15 Uhr) das Heimspiel gegen den TSV Rain II auf dem Programm. (jais)

FC Ehekirchen Lenk – M. Rutkowski, Panknin, Schmaus, C. Hollinger, Kranner (76. Scheuermayer) , Ledl, Füger (76. Schölzke), S. Rutkowski, Mayr, Scharbatke.

