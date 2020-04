18:00 Uhr

Der Ungewissheit folgt der Jubel

Erste Damen-Mannschaft des TSV Neuburg steigt nach Saisonabbruch in die Bezirksklasse auf

In den aufgrund der Corona-Krise derzeit schwierigen Zeiten gab es jetzt für die Volleyballer des TSV Neuburg eine überaus schöne Nachricht: Die erste Damen-Mannschaft kann sich über den Aufstieg in die Bezirksklasse freuen. Bis es jedoch so weit war, herrschte einige Wochen Unklarheit.

Nachdem die Neuburgerinnen am vorletzten Spieltag, der bereits am 15. Februar über die Bühne gegangen war, im entscheidenden Spiel den unmittelbaren Kontrahenten SV Stammham mit 3:0 (25:21, 25:18, 25:20) in die Schranken weisen konnten, war ein wichtiger Schritt zum Aufstieg geschafft. Trotzdem übernahm Stammham zwischenzeitlich die Tabellenspitze, da es bereits alle 18 Partien absolviert hatte und punktemäßig an den TSV-Damen, die noch zwei Begegnungen auszutragen hatten, vorbeigezogen war.

Der letzte Spieltag für Neuburg hätte ursprünglich am 14. März stattfinden sollen. Dabei wäre es gegen den Tabellenachten aus Schrobenhausen und Schlusslicht ESV Ingolstadt gegangen. Die knapp einmonatige „Zwangspause“ hatten die Neuburgerinnen genutzt, um sich im Training intensiv auf ihr „Finale“ vorzubereiten. Bereits ein Sieg hätte den Aufstieg in die Bezirksklasse bedeutet. Der erste „Schock“ folgte jedoch am 12. März, als der Bayerische Volleyball-Verband den Spielbetrieb der Saison 2019/2020 aufgrund der Coronakrise für beendet erklärte. Ungewissheit machte sich breit, wie die vorzeitig abgebrochene Punktrunde nun gewertet werden würde.

Gute Nachricht kommt vom Verband

Eineinhalb Wochen später folgte dann die Erleichterung: Der Verband gab bekannt, dass „für Mannschaften, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs als Aufsteiger beziehungsweise Absteiger eindeutig und sportlich nicht mehr änderbar feststehen, die bestehenden Regelungen gelten“. Somit konnten die TSV-Damen ihre erfolgreiche Saison doch noch gebührend krönen. (hk)

