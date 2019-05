vor 51 Min.

Der erste Schritt ist gemacht

Der SV Klingsmoos gewinnt das erste Spiel gegen Lechhausen mit 3:1. Mit einem weiteren Sieg am Dienstag gegen Thierhaupten wäre der Aufstieg perfekt. Doch selbst bei einer Pleite hätte man noch eine Chance

Von Dirk Sing

Hätte man am Mittwochabend im Kader des SV Klingsmoos ganz speziell nach einem Akteur gesucht, auf den der Begriff „Erleichterung“ wohl am besten zugetroffen hätte, wäre man um Mathias Weber definitiv nicht herumgekommen. Mit seinen 39 Treffern hatte der Goalgetter zweifelsohne einen riesengroßen Anteil daran, dass die Mösler die Kreisklassen-Saison 2018/2019 auf dem zweiten Tabellenplatz abschlossen und somit ihren Traum vom Kreisliga-Aufstieg über den Umweg Relegation weiter leben können.

Sein insgesamt 40. Saisontor im ersten Relegationsmatch gegen den Zwölften der Kreisliga Ost, DJK Lechhausen, zählte dabei freilich nicht zu den schwierigsten und spektakulärsten. Als DJK-Trainer Sebastian Kalkbrenner in der Nachspielzeit beim Stand von 1:2 auch noch seinen Keeper Michael Linhardt in den gegnerischen Strafraum beorderte, um nach einer weiten Freistoßflanke möglichst für einen „Lucky Punch“ zu sorgen, trat genau das Gegenteil ein: Nachdem Klingsmoos diesen Versuch abgewehrt hatte, sah Andre Fleury seinen durchgestarteten Teamkollegen Weber – und dieser versenkte das Spielgerät leicht und locker im verwaisten Lechhauser Gehäuse zum 3:1-Endstand (90.+3).

Für den SV Klingsmoos war es der Schlusspunkt eines hochverdienten Erfolgs und einer verrückten Partie – speziell auch für Mathias Weber, der in den vorangegangenen 92 Minuten den klassenhöheren Kontrahenten aus Augsburg eigentlich nahezu im Alleingang hätte abschießen können. „Für Matze war es einfach ein gebrauchter Tag“, meinte auch SVK-Spielercoach Josef Fischer, der dem Ganzen jedoch auch positive Aspekte abgewinnen konnte: „Für meine Jungs war es wichtig zu sehen, dass wir auch dann gegen gute Mannschaften gewinnen können, wenn es bei unserem Topstürmer einmal nicht so gut läuft oder auch unser zweiter Angreifer Alexander Müller keinen Treffer erzielt. Dass Matze dann in der Nachspielzeit doch noch sein Ding gemacht hat, freut mich für ihn persönlich aber sehr.“

War Lechhausen in der Anfangsphase ausschließlich bei Standard-Situationen gefährlich (Alexander Scholl scheiterte mit zwei direkten Freistößen 8./11.), suchten die Klingsmooser vor allem spielerische Lösungen. Immer mit dabei, wenn es vor dem DJK-Kasten brenzlig wurde: Das Duo Weber/Müller! Die erste richtig gute Gelegenheit für die Weinroten vergab Müller in der 15. Minute, als er aus kurzer Distanz am großartig reagierenden Linhardt scheiterte. Den Nachschuss setzte Kapitän Markus Daferner an den Außenpfosten. Nach exakt einer halben Stunde hätte das Fischer-Team dann aber doch in Führung gehen müssen. Bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum traf der Ex-Ehekirchener David Labus statt den Ball nur Alexander Müller – Strafstoß! Diesen „donnerte“ Weber jedoch deutlich über die Latte. Als wäre dies nicht schon genug, unterlief unmittelbar vor der Pause auf der Gegenseite Markus Heilgemeir auch noch ein äußerst unglückliches Eigentor (42.).

„Dieser Gegentreffer war natürlich schon ein ziemlicher Nackenschlag, den wir erst einmal verarbeiten mussten“, berichtete Fischer, der allerdings in der Kabine ganz offensichtlich die richtigen Worte gefunden hatte. „Ich habe meinen Spielern gesagt, dass wir mental einfach die Ruhe behalten und auf dem Platz gerade in den ersten 25, 30 Minuten nach Wiederbeginn richtig Druck erzeugen müssen. Dann würden wir unsere Chancen auch bekommen“, so der SVK-Coach weiter – und sollte recht behalten! Bereits nach etwas mehr als einer Stunde war die Partie vollends gedreht! Maßgeblichen Anteil daran hatte „Scharfschütze“ Andre Fleury. Erst hatte der 24-Jährige einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich verwandelt (50.). Dann boxte sich DJK-Keeper Linhardt einen Fleury-Freistoß ins eigene Netz (62.).

In der Folge agierten die Augsburger zwar offensiver. Doch es fehlten ihnen schlichtweg die spielerischen Mittel, um die Hintermannschaft der Weinroten ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Dass der zahlreiche SVK-Anhang unter den 420 Zuschauern in Aindling dennoch bis zur Nachspielzeit zittern musste, lag in erster Linie daran, dass zahlreiche Konter fast schon leichtfertig vergeben wurden. Allein Mathias Weber hätte schon mehrfach (82./89./91.) den Deckel draufmachen müssen, ehe er am Ende doch noch jubeln konnte (90.+3).

„Heute können wir uns freuen. Doch es war letztlich nur der erste Schritt“, mahnte Fischer, dessen Schützlinge es nun am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) in Gundelsdorf mit dem SV Thierhaupten zu tun bekommen. Das Team um den ehemaligen Illdorfer Spielertrainer Reinhold Armbrust bezwang Suryoye Augsburg deutlich mit 4:0. Sollte der SVK auch aus diesem Vergleich siegreich hervorgehen, wäre der Kreisliga-Aufstieg perfekt. Aber selbst bei einer Niederlage bliebe den Möslern noch eine Chance. Da der TSV Neusäß am Donnerstag in die Bezirksliga aufstieg, wird ein zusätzlicher Platz in der Kreisliga frei. Um diesen spielen dann am Samstag, 7. Juni, ab 18.30 Uhr die beiden Verlierer der Partien SV Klingsmoos gegen SV Thierhaupten und SC Mühlried gegen SpVgg Lagerlechfeld.

SV Klingsmoos: Kreitmeier, Kramer (84. St. Daferner), Fischer, Heilgemeir, Narr (46. Krammer), M. Daferner, Meitinger, Weber, Müller (88. Lenz), Baudisch, Fleury. – Zuschauer: 420.

