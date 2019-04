vor 42 Min.

Der große Sieger heißt SV Klingsmoos

Fischer-Truppe gewinnt das Moosderby und Spitzenspiel gegen die TSG Untermaxfeld trotz früher Unterzahl verdient mit 3:1. Zudem straucheln zwei Mitkonkurrenten um den Aufstieg in ihren Partien

Von Dirk Sing

Wenn man den Sieger des 26. Spieltages in der Fußball-Kreisklasse Neuburg küren wollte, käme man um eine Mannschaft zweifelsohne nicht herum: den SV Klingsmoos! Nicht nur, dass die Truppe von Spielertrainer Josef Fischer am gestrigen Sonntag das Moosderby und zugleich Spitzenspiel gegen den Tabellenführer TSG Untermaxfeld verdient mit 3:1 gewann. Auch kassierten die Mitaufstiegs-Konkurrenten aus Joshofen-Bergheim (0:1 gegen Straß) und Echsheim (0:1 in Rennertshofen) teilweise überraschende Niederlagen.

„Mit unserem Erfolg haben wir das Aufstiegsrennen nochmals um einen Tick spannender gemacht“, resümierte Fischer, dem freilich bewusst war, wie wichtig dieser „Dreier“ gegen Untermaxfeld letztlich war: „Wir standen vor dieser Partie aufgrund der Pleite beim BSV Neuburg immens unter Druck. Hätten wir verloren, wäre der Zug in Richtung Platz eins für uns endgültig abgefahren gewesen. So aber sind wir wieder voll dabei und wollen unsere Chance in den verbleibenden Partien auch nutzen.“

Dass die Gäste aus Untermaxfeld indes mit einem Sieg einen großen, womöglich sogar vorentscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft und Kreisliga-Aufstieg hätten machen können, war ihnen im Verlauf dieser 90 Minuten kaum anzumerken. Im Gegenteil. Die Fehlerquote in sämtlichen Mannschaftsteilen war schlichtweg viel zu groß, um gegen die verbissen und leidenschaftlich kämpfenden SVK-Akteure etwas mitzunehmen. „Wir haben Klingsmoos alle drei Gegentore auf dem Silbertablett präsentiert und quasi selbst geschossen“, schüttelte auch TSG-Trainer Wolfgang Rückel nach dem Schlusspfiff ungläubig mit dem Kopf und schon hinterher: „Im Moment kann ich mir es absolut nicht erklären, warum wir derart fehlerhaft aufgetreten sind. Das muss man auf alle Fälle noch hinterfragen und erörtern.“

Das „Untermaxfelder Unheil“ nahm bereits in der achten Minute seinen Lauf: Nach einem Abschlag von SVK-Keeper Stefan Kreitmeier schlug Manuel Veitinger über den Ball – sehr zur Freude von Mathias Weber, der freistehend vor TSG-Schlussmann Andreas Beck die Nerven behielt und zur Führung traf. Auch als sich in der 23. Minute Klingsmoos’ Christoph Meitinger mit der Gelb-Roten Karte frühzeitig verabschiedete (Fischer: „Dieser Platzverweis war berechtigt und unnötig.“), wurde es auch Untermaxfelder Sicht nicht besser. Vielmehr unterlief Torhüter Beck der nächste große Bock. Bei einem harmlosen Rückpass rutschte er aus und stoppte den Ball dann mit der Hand: Den indirekten Freistoß hämmerte ausgerechnet der Ex-Klingsmooser Andre Fleury zum 2:0 unter die Latte (35.).

Entschieden war dieses Derby schließlich in der 64. Minute: Manuel Veitinger konnte im eigenen Strafraum Fleury nur regelwidrig stoppen – Elfmeter! Diesen verwandelte Semir Elezi zum 3:0. Die Gäste mühten sich zwar in der Folge. Doch mehr als der 1:3-Anschlusstreffer von Mathias Reiter (83.) sprang nicht mehr heraus.

Klingsmoos: Kreitmeier, Kramer, Heilgemeir, Narr, Daferner, Meitinger, Weber, Fischer, Baudisch, Elezi, Fleury (Berger, Krammer, Chr. Lenz, F. Lenz)

Untermaxfeld: Beck, Gottschall, Seissler, Irl, Man. Veitinger, Guther, Marc. Veitinger, Koschig, Reiter, T. Edler, Max. Beck (Litter, Eisenhofer, Scharbatke, Mi. Beck, Fricke)

