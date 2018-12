Der perfekte Wurf

18:15 Uhr

Was braucht ein Darts-Spieler? Werner Rosenhammer sagt: ein gutes Auge, eine sichere Hand, eine gute Wurftechnik und starke Nerven. Er und seine Vereinskollegen der DC Marines werfen auf Wettbewerbsniveau in den Klassen A, B und C, außerdem auf Kreis- und Bezirksebene.

Dass Darts den Ruf der Randsportart verliert, zeigt die aktuelle WM – dort geht es um viel Preisgeld. Was fasziniert daran? Ein Spieler aus der Region erzählt.

Der Unterschied zwischen Steel- und E-Darts? „Man muss rechnen können“, sagt Werner Rosenhammer. Denn im Gegensatz zum sogenannten Electronic-Darts spuckt die Scheibe, auf den die Spieler ihre Pfeile werfen, die Punkte nicht automatisch aus. Ein Spieler muss im Steel-Darts also mathematische Routine mitbringen. „Er muss immer genau wissen, was er als Nächstes erreichen muss.“

Gegenüber von vier Darts-Automaten wirkt die geschmückte Tanne fast schon traditionell in dieser Cocktailbar. Doch auch heute, kurz vor Weihnachten, verwandelt sich die Lounge der Karlshulder Moosalm in das Vereinsheim der DC Marines. Denn wie jeden Freitag treffen sich die Darts-Spieler zum Training, bringen ihre Koffer mit, um mit ihren Pfeilen auf die Scheibe und das Bullseye zu zielen.

Karlshulder darten auf Wettbewerbsniveau

Werner Rosenhammer, 73, sitzt in der Mitte des Raums. Links von ihm die gelbe Wand mit Holzvertäfelung, rechts konzentrierte Spieler. Vor ihm das Cola-Weizen – bleifrei, wie immer. Das Schöne an der Sportart, sagt der Rentner aus Burgheim, sei der Umstand, dass sie jeder ausführen kann. Auch er selbst habe erst spät, im Alter von 60 Jahren, damit begonnen. Vorher verstand er vom Darten nicht besonders viel. Freilich, erzählt er, habe er in Kneipen und Lokalen hin und wieder geworfen. „Das war eher Gaudi, weniger Sport“, meint er. Mittlerweile ist das anders. Werner Rosenhammer und seine Vereinskollegen darten heute auf Wettbewerbsniveau. „Wir spielen gegen Gegner im Umkreis von 50 Kilometern“, sagt der 73-Jährige.

Die Saison des Vereins, der 1998 gegründet wurde, geht von September bis etwa Ende Juli. Gespielt wird im 501-Modus. Rosenhammer: „Das heißt, jeder Darts-Spieler beginnt mit 501 Punkten.“ Derjenige, der als Erster auf exakt Null gekommen ist, gewinnt das Leg. Wobei ein Spiel üblicherweise aus drei Legs besteht. Ziel sei es, führt der Präzisionssportler aus, die Null in möglichst wenigen Würfen zu erreichen. „Die guten Darts-Spieler schaffen das in sechs oder sieben Runden. Wir brauchen zehn oder zwölf.“ Der gebürtige Österreicher muss lachen.

Wann bekommt der Spieler den Lolly? Wenn er mit einer Aufnahme, also mit drei Darts, hintereinander dreimal die einfache Eins getroffen hat.





Werner Rosenhammer: „Uns geht es um den Spaß“

Doch um den großen Triumph geht es bei den Marines nicht. „Uns geht es um Spaß“, bekräftigt Rosenhammer. Neider und Missgunst gebe es ohnehin wenig. Stattdessen, erzählt der 73-Jährige, beglückwünsche man sich bei guten Ergebnissen, gönne sich gegenseitige Erfolge. Vor den Spielen wünsche man sich „Schöne Darts“. „Und wenn man anderen Spielern in Wettkämpfen begegnet, entwickeln sich häufig auch Freundschaften daraus.“

Dennoch ist Werner Rosenhammer froh, dass Darts seinen Charakter als Kneipen-Sport zusehends verliert. Ob es an der aktuellen Weltmeisterschaft liegt? Ja, glaubt der Burgheimer, „Darts hat sich professionalisiert“. Zwar sei das Interesse der Bevölkerung erst durch die WM in den vergangenen Jahren gewachsen. Trotzdem freue er sich darüber – zumal man durchaus eine Handvoll Voraussetzungen mitbringen müsse. „Man benötigt ein gutes Auge, eine sichere Hand und eine gute Wurftechnik.“ Starke Nerven sind übrigens ebenso von Bedeutung. Denn: „So mancher, der im Training super Ergebnisse erzielt, reißt im Wettbewerb nichts, weil ihm die Nerven flattern.“ Zielwasser helfe in solchen Fällen nicht immer weiter, sagt Werner Rosenhammer und schüttelt den Kopf. Die Erfahrung hingegen schon.

Termin Am Samstag, 5. Januar, tragen die Darts-Spieler des Dart-Club der Marines ihre Vereinsmeisterschaft in der Moosalm in Karlshuld aus. Beginn der Veranstaltung ist 18 Uhr.

