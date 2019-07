vor 36 Min.

Der schnellste Krauler Oberbayerns

Schwimmen Lars Hetzel vom TSV Neuburg gewinnt über 100 Meter Freistil. Auch seine Teamkollegen überzeugen

Von Katharina Feyrer

Vier Schwimmer des TSV Neuburg haben bei der oberbayerischen Jahrgangsmeisterschaft überzeugt. An diesem zweitägigen Wettkampf nahmen 43 Vereine teil. Mit 586 Jugendlichen und 2245 Einzelstarts ist es die größte Jugend-Schwimmveranstaltung in Oberbayern. Im Erdinger Freibad sprangen die Neuburger insgesamt zwölfmal ins Wasser und erkämpften sich dabei eine Goldmedaille, fünf Top-10-Platzierungen und acht neue Bestmarken.

In herausragender Form präsentierte sich der 15-jährige Lars Hetzel an beiden Wettkampftagen. Bei seinen vier Einzelstarts landete er stets unter den besten Zehn. Ein besonderes Ausrufezeichen setzte er dabei gleich bei seinem zweiten Start über 100m Freistil. Landete er vergangenes Jahr noch auf Rang drei (über 200m Freistil), so machte er heuer das Meisterstück perfekt. Nach einem couragierten Rennen und einem klasse Endspurt stand am Ende in einer Zeit von 0:59,93 Minuten überraschend Platz eins zu Buche. Lars Hetzel ist damit der schnellste Krauler Oberbayerns über 100m im Jahrgang 2004. Seine zwei weiteren Starts über 200m Freistil und 400m Freistil, bei denen er mit jeweils Rang vier knapp das Podest verfehlte, sowie Platz sechs über 200m Lagen unterstrichen seine bestechende Form. Für Lars Hetzel geht es damit zur bayerischen Meisterschaft nach Würzburg.

Dass das harte Training der vergangenen Wochen sowie die Trainingswoche in den Pfingstferien unter der Regie von Manfred Schiele und Petra Rebele nun beim Saisonhighlight Früchte getragen hat, stellten auch die anderen drei Athleten zur Schau.

Tim Hetzel (Jahrgang 2002) hatte ebenfalls über vier Strecken die harten Qualifikationsnormen erreicht und stellte sich darin der bayerischen Konkurrenz. Über 200m Brust gelang ihm mit Rang fünf und neuer Bestzeit von 3:03,32 Minuten ein starkes Rennen. Seine zweite Top-10-Platzierung (Rang sechs) sicherte er sich über 100m Brust. Auch sein jüngerer Bruder Mark Hetzel (Jahrgang 2005) startete über 100m Brust. Hatte er sich noch in letzter Sekunde für die Meisterschaften qualifiziert, so landete er am Ende bei seinen ersten „Oberbayerischen“ auf Rang 19.

Die einzige weibliche Starterin der Neuburger, Patricia Geier (Jahrgang 2003), ging über ihre Paradedisziplin Rücken an den Start. Über 100m schwamm sie in einer Zeit von 1:22,13 Minuten auf Rang zwölf. Über 200m Rücken gelang ihr eine neue Bestzeit von 2:53,65 Minuten. Dies bedeutete am Ende Rang zehn ihrer Altersklasse.

Als abschließenden Wettkampf der Saison (mit Ausnahme von Lars Hetzel – Teilnahme bei der „Bayerischen“) können die vier Schwimmer des TSV Neuburg auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Nun heißt es Kraft tanken, um mit voller Energie im September die neue Wettkampfsaison anzugehen.

