vor 25 Min.

Derbyfieber in der Kreisklasse Lokalsport

Während der SV Grasheim gegen den SV Klingsmoos seinen Abwärtstrend stoppen will, stehen sich im Stadtduell der BSV Neuburg und SC Ried gegenüber. Kreisligist Burgheim gastiert beim Spitzenreiter

Von Dirk Sing und Roland Geier

Neuburg Eine „englische Woche“ steht für die Fußballer in der Region auf dem Programm. Am morgigen Mittwoch, dem „Tag der Deutschen Einheit“, geht es für die Kicker erneut um Punkte und Tore. Wir fassen zusammen, was sich in den jeweiligen Ligen tut.

Bezirksliga Nord

Wer darauf spekuliert hatte, dass der souveräne Spitzenreiter FC Ehekirchen beim Gastspiel in Meitingen seine erste Saison-Niederlage kassieren könnte, wurde eines Besseren belehrt. Die Panknin-Truppe präsentierte sich erneut in beeindruckender Form und gewann verdient mit 4:2. Eine interessante Aufgabe wartet nun am Mittwoch (15 Uhr), wenn der Tabellenfünfte SV Holzheim seine Visitenkarte in der „Elektro-Schmaus-Arena“ abgibt. Die SVK-Kicker kommen mit der Empfehlung eines 6:1-Erfolgs gegen den SC Altenmünster.

Kreisliga Ost

Rein sportlich betrachtet, konnte Harry Grimm, Trainer des TSV Burgheim, mit dem 2:2-Remis gegen den SV Feldheim durchaus zufrieden sein. Viel schwerer wirken jedoch die wohl längerfristigen Ausfälle von Johannes Löffler (Knie) und Lukas Biber (Rote Karte). Auch hinter dem Einsatz des angeschlagenen Ignacio Landes steht noch ein dickes Fragezeichen. Ausgerechnet jetzt geht es zum Spitzenreiter TSV Friedberg (Mittwoch, 15 Uhr), der am Sonntag eine 1:3-Niederlage in Griesbeckerzell hinnehmen musste. Gleichzeitig gastiert die DJK Langenmosen beim FC Gerolsbach, während der SV Münster daheim gegen den BC Aichach seinen vierten Saisonsieg unter Dach und Fach bringen möchte.

Kreisklasse Neuburg

Kreisliga-Absteiger TSG Untermaxfeld steht auch nach dem achten Spieltag an der Tabellenspitze. Die Mösler lösten ihre Auswärtsaufgabe in Holzheim souverän (3:1). Beste Voraussetzungen, um mit breiter Brust in das Spitzenspiel gegen den FC Rennertshofen zu gehen (15 Uhr). Die Mutzbauer-Truppe hat drei Punkte weniger auf dem Konto, ist allerdings auch mit einer Partie im Rückstand. Auf Platz zwei hat sich indes die SpVgg Joshofen-Bergheim mit dem 5:0-Kantersieg gegen den SV Grasheim vorgearbeitet. Diesen gilt es, beim Gastspiel in Ehekirchen (13 Uhr) mindestens zu verteidigen.

Ab 15 Uhr empfängt der SV Straß den SV Holzheim, während der SC Rohrenfels daheim gegen die zweite Vertretung der DJK Langenmosen endlich ihren ersten Saisonsieg einfahren möchte. Darüber hinaus stehen noch zwei interessante Lokalderbys auf dem Programm: Für den SV Grasheim geht es in der Begegnung gegen den SV Klingsmoos darum, endlich aus der Abwärtsspirale zu kommen. Auch der BSV Neuburg will in seinem Match gegen den SC Ried endlich zurück in die Erfolgsspur. Das torlose Remis am Sonntag in Rennertshofen war zumindest schon einmal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.

A-Klasse Neuburg

Behält der SV Wagenhofen seine „weiße Weste“? Auch nach acht Partien hat der Klassenprimus noch keinen einzigen Zähler abgegeben. Der nächste Kontrahent, der sich der Santos-Truppe in den Weg stellt, ist morgen (15 Uhr) der SV Weichering. Vor einer richtungsweisenden Partie steht indes der TSV Ober-/Unterhausen. Mit einem „Dreier“ daheim gegen den SV Bayerdilling würde sich das Mertel-Team zunächst einmal endgültig vom Tabellenkeller entfernen.

Apropos Tabellenkeller: Schlusslicht TSV Burgheim II muss beim SV Sinning ran, während der FC Zell/Bruck in heimischen Gefilden auf den SV Baar trifft. Um dem Liga-Primus aus Wagenhofen weiter auf den Fersen zu bleiben, darf sich der FC Illdorf gegen die DJK Brunnen keinen Ausrutscher erlauben. Vor einer schweren Aufgabe steht die „Zweite“ des SV Klingsmoos, die in Waidhofen ihre Visitenkarte abgibt. Bereits um 13 Uhr stehen sich der BSV Neuburg II und FC Staudheim gegenüber.

B-Klasse Neuburg

Gleich drei Mannschaften stehen punktgleich an der Tabellenspitze. Während der SC Feldkirchen diesmal spielfrei ist, muss die DJK Sandizell ab 15 Uhr gegen den Vierten, SpVgg Joshofen-Bergheim II, ran. Zudem möchte sich der VfR Neuburg II bei der SG Rohrenfels-Wagenhofen für die erste Saisonpleite am Samstag gegen Sandizell (0:1) revanchieren. Die TSG Untermaxfeld II erwartet den FC Rennertshofen II und der SV Straß II den SV Holzheim II. Komplettiert wird der neunte Spieltag mit der Begegnung zwischen dem SV Ludwigsmoos und SC Ried II.

Kreisklasse 2 Donau/Isar

Überaus zäh begann für den SV Karlshuld in die „englische Woche“. Nach dem hart umkämpften 2:0-Sieg gegen den FC Tegernbach müssen die Grünhemden am Mittwoch (15 Uhr) beim FC Fatih Ingolstadt Farbe bekennen. Der im Norden Ingolstadts beheimate türkische Verein wurde vor Saisonbeginn als Geheimfavorit gehandelt. Momentan rangiert die Truppe von Denis Dinulovic auf Rang fünf und hinkt den Erwartungen hinterher. Mit 27 Treffern in acht Partien hat Fatih die torgefährlichste Offensive in der Kreisklasse, in der Azad El-Mahmod und Fardin Gholami mit jeweils sechs Treffern zu den Scharfschützen zählen. Das Manko stellt allerdings die Defensive dar, die bisher 18 Gegentore zuließ. Nur Schlusslicht SV Geroldshausen (20) kassierte mehr.

Für die Truppe von Naz Seitle, der auf seinen lange verletzten Kapitän Matthias Stegmeir und Sebastian Melchior (zuletzt krank) zugreifen kann, gilt es, besonders in der Abwehr hellwach zu sein. Zudem ist die Offensive gefordert, ihre Tormöglichkeiten konsequenter auszunutzen.

A-Klasse 3 Donau/Isar

Mit lediglich einem Zähler aus den ersten acht Partien rangiert die zweite Vertretung des SV Karlshuld auf dem letzten Tabellenplatz. Mittlerweile ist auch der etatmäßige Cheftrainer Thorsten Möbius von seinem Posten zurückgetreten und wird aktuell von Jürgen Seitle ersetzt. Das Karlshulder Urgestein, das in der Vergangenheit bereits die A-Junioren der JFG Donaumoos trainierte, will allerdings nur solange das Amt ausüben, bis der Verein einen geeigneten Nachfolger gefunden hat.

