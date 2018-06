Deutsche Elite zu Gast

vor 43 Min.

Leichtathletik: MTV veranstaltet Meeting

Wer am Tag nach der Vorrunde der Fußball-WM Lust darauf hat, Spitzensport hautnah statt nur vor dem Fernseher zu erleben, hat am Freitag die beste Gelegenheit dazu. Das 17. MTV Meet-IN mit Stabhochsprung der Spitzenklasse geht ab 17 Uhr im MTV-Stadion über die Bühne.

Im Mittelpunkt stehen dabei die DLV-Stab-Artisten. Von den aktuell besten zehn deutschen Springern stehen sieben auf der Meldeliste. Mit Torben Laidig (Tübingen) und Daniel Clemens (Zweibrücken) haben zwei gemeldete Sportler auch schon die Norm von 5,60 Metern für die Heim-EM in Berlin in der Tasche. Olympia-Teilnehmer Karsten Dilla (Leverkusen) und der nach einer Verletzung wieder genesene Florian Gaul (Sindelfingen) müssen hier noch nachziehen. Auch zwei hochklassige Springer aus der erweiterten europäischen Spitze haben ihr Kommen angekündigt. Der mehrfache Schweizer Meister Dominik Alberto (Zürich) und der noch stärker einzuschätzende Mareks Arents (Litauen) mit einem Hausrekord von 5,71 Metern haben für Ingolstadt gemeldet. Drei Wochen vor den deutschen Meisterschaften in Nürnberg ist ein spannender Stabhochsprung garantiert.

Traditionell werden den Zuschauern ab 17 Uhr auch stark besetzte Läufe von 100 bis 3000 Metern sowie hochklassige Weit- und Dreisprung-Wettbewerbe geboten. Neu im Programm ist der Hochsprung, bei dem mit Manuel Marko (MTV Ingolstadt) ein Lokalmatador am Start sein wird, der sich am vergangenen Mittwoch mit 2,10 Metern auf den elften Rang der DLV-Bestenliste katapultiert hat. (ebk)

