vor 5 Min.

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“ Lokalsport

Viele fragende Gesichter: Sowohl die Akteure des TSV Ober-/Unterhausen als auch der SpVgg Joshofen-Bergheim II wussten nach dem Schlusspfiff nicht so recht, was das torlose Remis letztlich bedeutet.

Nach dem torlosen Remis im „Kellerduell“ müssen der TSV Ober-/Unterhausen und die SpVgg Joshofen-Bergheim II weiter zittern. Nach Untermaxfelds „Rückzug“ wird noch ein Absteiger gesucht

Von Xaver Habermeier

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“ – unabhängig voneinander brachten der Trainer des TSV Ober-/Unterhausen, Manuel Dachs, sowie der Spielercoach der SpVgg Joshofen/Bergheim II, Patrick Schmidt, nach dem torlosen Kellerduell ihre jeweilige Chance im Kampf um den Klassenerhalt auf den Punkt.

Der Grund, warum der Optimismus bereits vor dem „Endspiel-Krimi“ in der A-Klasse Neuburg in beiden Lagern enorm gestiegen war, hatte sich schnell herumgesprochen. Die TSG Untermaxfeld II verkündete bereits vor dem Anpfiff des gestrigen Spieltages ihren Verzicht auf einen möglichen Klassenerhalt. Kurzum: Neben den damit bereits als Absteiger feststehenden Möslern wird noch ein zweites Team gesucht, das den bitteren Weg in die B-Klasse antreten muss.

„Jetzt haben wir es selbst in der Hand“, betonte der Vorsitzende des TSV Ober-/Unterhausen, Anton Giedl, vor dem Anpfiff. Kurz darauf schlug er binnen weniger Minuten gleich mehrfach die Hände über seinem Kopf zusammen. „Das gibt es doch gar nicht. Solche Dinger muss man reinmachen“, meinte Giedl mit Blick auf die vergebenen Chancen von Daniel Wolf (nach zehn Sekunden) und Philipp Kugler (5./ 10.). Doch damit nicht genug: Im weiteren Verlauf hatte vor allem Kugler noch zahlreiche weitere Möglichkeiten für einen oder sogar mehrere Treffer. „Genau dieses fehlende Quäntchen Glück verfolgt uns schon die ganze Saison“, sagte der frühere TSV-Trainer Dirk Baier. In der Winterpause hatte er sein Amt aufgegeben, da zu dem Zeitpunkt die Trainingsbeteiligung und auch die Motivation fehlten. Ein Umstand, der sich laut Abteilungsleiter Florian Appel seit „ein paar Wochen“ geändert hätte. Unter anderem wurden die beiden vergangenen Partien gewonnen. „Leider sind wir erst sehr spät aufgewacht. Aber in unserer Mannschaft steckt Potenzial“, meinte Appel.

In der ersten Hälfte wirkten die Gäste sichtlich nervös. Wohl auch deshalb, weil die drei Kugler-Brüder Dennis, Marc und Philipp neben ihren Teamkollegen enorm Druck aufbauten. Aber alle Chancen landeten entweder neben dem Kasten oder in den Händen von SpVgg-Keeper Daniel Splettstößer. Mit der Einwechslung des spielstarken Maximilian Fischer wurde es dann auch auf der anderen Seite spannend. Nico Beßle (61.), Julian Schmidt (73.) und Markus Gamisch (60./77./87.) hatten den Führungstreffer für Joshofen-Bergheim mehrfach auf dem Fuß.

„Wir wollen freilich unbedingt in der A-Klasse bleiben – vor allen auch deswegen, weil wir für die kommenden Spielzeiten starke Akteure aus dem eigenen Nachwuchs bekommen“, unterstrich Giedl. Nach dem gestrigen Abpfiff braucht man mit Blick auf das Klassement keinen Rechenschieber. Das Punktekonto des TSV Ober-/Unterhausen weist 23, das der SpVgg Joshofen/Bergheim II 22 Zähler auf. Während der TSV nun am kommenden Sonntag sein letztes Saisonmatch beim SV Hörzhausen bestreitet, empfängt das Team von Patrick Schmidt den Tabellenzweiten FC Ehekirchen II. Für jede Menge Spannung ist bei diesem Fernduell jedenfalls garantiert.

Themen Folgen