vor 3 Min.

Die Konkurrenz erweist sich als zu stark

U16 bleibt bei oberbayerischer Meisterschaft sieglos und landet auf Rang zwölf

Die weibliche U16 der Neuburger Volleyballer hat als Kreismeister an der oberbayerischen Meisterschaft in Inning am Ammersee teilgenommen. Dort belegte die Mannschaft letztendlich den zwölften Platz.

Der erste Gegner in Gruppe B war der ASV Dachau, der eine Regionalligaspielerin in den Reihen hatte und diese geschickt in Szene setzte. Den Angaben und Angriffen von ihr hatten die Neuburgerinnen wenig entgegenzusetzen. Das Spiel ging dann auch mit 0:2 (12:25, 11:25) verloren. Im zweiten Spiel unterlag der TSV, der auf Lina Sand verzichten musste, TUSC Obermenzing mit 0:2 (13:25, 12:25). Neuburg konnte kein gewohntes Spiel aufbauen, denn die Annahme zeigte erhebliche Schwächen, was wiederum das Zuspiel und den Angriff eher als Zufall erscheinen ließ. In den Überkreuzspielen traf man auf den Zweiten der Gruppe D, die Füchse aus Lenggries. Auch hier fanden die Neuburgerinnen kein Mittel und verloren mit 0:2 (5:25, 11:25. Damit spielte das Team um die Plätze neun bis zwölf. Im ersten Spiel gegen den TV Planegg-Krailling spielte es auf Augenhöhe mit, musste aber den ersten Satz dann doch mit 22:25 abgeben. Auch der Zweite ging mit 15:25 verloren. Auch gegen die Lechrain Volleys gab es nichts zu holen (12:25, 21:25).

Das letzte Spiel des Turniers für die Neuburgerinnen um ihre Kapitänin Letizia Lettenmayer ging gegen den SV Lohhof II. Auch hier konnte man trotz phasenweise guter Spielzüge nicht die Oberhand gewinnen und verlor mit 0:2 (14:25, 15:25). Auch wenn alle Spiele verloren wurden, zählt der TSV Neuburg zu den besten zwölf (von 70) U-16-Mannschaften Oberbayerns. (ihk)

TSV Neuburg Letizia Lettenmayer, Marlene Klöck, Thalia Diekmann, Lisa Rapp, Lea Niggemeyer, Christiane Bottenschein, Alma Hamzic, An Thy Tran.

Themen folgen