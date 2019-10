21:47 Uhr

Die Nerven verloren

Patrick Busche vom SV Karlshuld sieht in der Nachspielzeit nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Welche Rolle der Schiedsrichter dabei spielt und wie sich die Grünhemden ein 1:1 gegen den TSV Gaimersheim erkämpft haben.

Von Roland Geier

Der SV Karlshuld hat seine Durststrecke nach drei Niederlagen in Folge durch ein 1:1-Remis gegen den TSV Gaimersheim beendet und sich in der Kreisliga Donau/Isar auf Tabellenplatz acht verbessert. Allerdings beträgt der Vorsprung der Grünhemden auf den Abstiegs-Relegationsplatz nur drei Zähler.

In einer recht ausgeglichen Partie geriet das Match beinahe aus den Fugen, wobei Schiedsrichter Pascal Hochberger nicht ganz unbeteiligt war. Es war die 90. Minute, als Karlshulds Patrick Busche auf das Gästetor zustürmte und von Michael Angermüller unfair von hinten attackiert wurde. Busche drehte völlig durch und griff seinem Gegenspieler an den Hals. Die Rote Karte war berechtig, was auch Karlshulds Trainer Naz Seitle zugab. „Nur ich verstehe nicht, dass der Schiedsrichter nicht auf Foul für uns gepfiffen hat. Der Spieler hatte Busche doch klar von hinten in die Beine getreten, dann wäre es zu der Aktion gar nicht gekommen“, monierte Seitle.

Es war eine Partie, in der sich beide Teams auf Augenhöhe befanden und ihre Tormöglichkeiten leichtfertig vergaben. Die ersten Möglichkeiten hatten die Grünhemden. Philipp Hallmen hatte sich in der 17. Minute glänzend durchgesetzt, doch er verzog überhastet aus 18 Metern. Glück hatten die Gäste, als Dominik Berchermeier mit einem Freistoßhammer aus gut 30 Metern Torhüter Sebastian Hirschbeck in Verlegenheit brachte, als der die Kugel mit der Brust über den Querbalken lenkte. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel. Daniel Sirek versuchte es, SVK-Keeper Marco Haunschild mit einem Lupfer zu überwinden (28.). Zwei Zeigerumdrehungen später war es Marcel Fuhrmann, der aus 16 Metern volley knapp am Pfosten vorbei zielte. Es ging hin und her.

Nach einem 20-Meter-Knaller von Martin Froncek, den der Gästekeeper abprallen ließ, kam Nico Ziegler im Nachsetzen einen Schritt zu spät (30.). Den Schlusspunkt in der ersten Hälfte setzte erneut Berchermeier mit einen Freistoß, den der Keeper erneut nur mit Mühe entschärfen konnte. „Anfang der zweiten Halbzeit haben wir mehr Druck gemacht und die Chancen zur Führung gehabt, sie aber leider nicht genützt. Allerdings muss ich zugeben, dass wir auch Glück hatten, das wir nicht früher in Rückstand gerieten“, resümierte Naz Seitle.

Philipp Hallmen wurde bei einem Alleingang mit einem Foul kurz vor dem Strafraum gestoppt (58.) und Benjamin Anikin scheiterte mit einem Freistoß (61.). Das rächte sich drei Zeigerumdrehungen später. Als Pascal Sladkowski im Mittelfeld gefoult wurde, der Referee aber weiterlaufen ließ, marschierte Florian Ihring allein auf das SVK-Tor zu und erzielte die Führung für die Gäste.

In der Schlussphase ging es auf beiden Seiten ziemlich wild zu, wobei die Gäste dem 0:2 näher waren als die Grünhemden dem Ausgleich. Nachdem Jonni Mamo im Strafraum gefoult wurde, behielt Froncek die Nerven und verwandelte den Strafstoß zum 1:1-Ausgleich (85.).

Für den SV Karlshuld geht es am kommenden Samstag (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei der DJK Ingolstadt weiter.

SV Karlshuld Hauschild – Bortenschlager, Ziegler, Melchior, Kuxhausen, Sladkowski, Anikin, Froncek, Hallmen, Mayer, Berchermeier (Mamo, Busche).

TSV Gaimersheim Hirschbeck – Hüttinger, F. Fuhrmann, Reinwald, Sierck, Vati, Beck, Ihring, M. Fuhrmann, Bauer, Angermüller (Mader, Nechita, Frank).

Themen folgen