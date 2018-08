21:30 Uhr

Die Serie ist gerissen Lokalsport

Nach zuvor 34 ungeschlagenen Punktspielen hintereinander unterliegt der VfR Neuburg am Freitagabend beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 0:3

Von Dirk Sing

Seine erste Saison-Niederlage – zugleich die erste „Nullnummer“ nach zuvor 34 (!) ungeschlagenen Punktspielen – musste Landesliga-Aufsteiger VfR Neuburg gestern Abend hinnehmen. Beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen unterlagen die Lilaweißen am Ende mit 0:3.

Im Vergleich zur vorangegangenen Partie gegen die SpVgg Egg an der Günz (3:0) hatte Trainer Christian Krzyzanowski seine Startformation auf zwei Positionen verändert. Für Ray Bishop und Stefan Klink (beide zunächst auf der Bank) rückten Alexander Müller und Fabian Heckel, der nach überstandener Verletzung sein Saison-Debüt feierte, in die Anfangself.

Viel hätte nicht gefehlt und die Gäste wären bereits in der vierten Minute in Führung gegangen. Nach einem schönen Müller-Zuspiel stand Torjäger Marco Friedl plötzlich alleine vor FC-Schlussmann Stefan Schwinghammer, der jedoch stark parierte. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, wobei die besseren und gefährlicheren Einschuss-Gelegenheiten der VfR Neuburg zu verzeichnen hatte. Erst zögerte Kapitän Sebastian Habermeyer einen Tick zu lange (8.), dann schob der aufgerückte Pascal Schittler nach einem Eckball das Spielgerät am „langen Pfosten“ nur knapp vorbei (32.). Die Hausherren versuchten es indes zumeist mit Schüssen aus der Distanz, von denen sich VfR-Keeper Dominik Jozinovic jedoch nicht überraschen ließ.

Besser machten es die Einheimischen jedoch in der 37. Minute: Nach einer Eckball-Variante kam Goalgetter Maximilian Berwein aus rund 14 Metern frei zum Schuss und versenkte den Ball im kurzen Eck zur Führung. Jozinovic war dabei machtlos. Geschockt von diesem Rückstand zeigte sich der Spitzenreiter allerdings nicht. Im Gegenteil, unmittelbar vor dem Pausenpfiff hätte die Krzyzanowski-Truppe durchaus den Ausgleich erzielen können. Doch sowohl bei einem Meisinger-Freistoß (44.) als auch nach einem Gewühl vor dem eigenen Kasten, als das Spielgerät gerade noch vor der Torlinie weggeschlagen werden konnte (45.), hatte Garmisch-Partenkirchen das Glück auf seiner Seite.

Mit einem Doppelwechsel zur Pause – Ray Bishop und Niklas Golling kamen für Marco Friedl und Sebastian Stegmeir – wollte Krzyzanowski für neuen Schwung sorgen. Ein Vorhaben, das auch durchaus gut funktionierte. Einziges Manko: Weder Meisinger (52.) noch Bishop (58./65.) oder Müller (65.) konnten ihre teilweise erstklassigen Gelegenheiten zum fälligen Ausgleich nutzen. Die „kalte Dusche“ folgte dann in der 72. Minute: FC-Angreifer Berwein erkämpfte sich an der Grundlinie den Ball und spielte diesen punktgenau zu seinem Sturmpartner Franz Fischer, der zum 2:0 ins leere VfR-Gehäuse traf. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann Berwein selbst. Einen Konter schloss er mit seinem neunten Saisontor zum 3:0 ab. (mit roleg)

VfR Neuburg: Jozinovic, Stegmeir (46. Bishop), Schröder, Bader, Schittler, Riedelsheimer, Müller, Meisinger, Friedl (46. Golling), Habermeyer, Heckel (72. Klink).

