Die Sieger von heute und morgen

Erfolgreiche Sportler des Neuburger-Rundschau-Laufcups und des Alb-Donau-Walkingcups werden im Sporthotel Rödenhof für ihre Leistungen ausgezeichnet.

Von Manfred Dittenhofer

Weißwürste und Wiener sind auch bei Sportlern beliebt. Die gab es am Sonntag für ganz emsige und sehr erfolgreiche Sportler. Und als Nachspeise wurden im Sporthotel Rödenhof jede Menge Pokale und Urkunden verteilt. Zur Siegerehrung hatten sich die Sportler eingefunden, die übers Jahr beim Neuburger-Rundschau-Laufcup und beim Alb-Donau-Walking Cup teilgenommen hatten.

Der Laufcup 2018 setzte sich aus vier Einzelläufen zusammen. Im März 2018 startete die Saison mit dem Neuburger Frühjahrswaldlauf. Es folgte im August der Neuburger Stadtlauf. Im Oktober gingen die Läufer auf die Strecke des Lions-Städtelaufs von Eichstätt nach Neuburg. Und mit dem Neuburger Silvesterlauf endete die Saison des Neuburger-Rundschau-Laufcups 2018.

Sieger seien alle Teilnehmer, wie Moderator Klaus Benz den Anwesenden versicherte. Organisatorin der Veranstaltung, Claudia Heindl, ließ die Läufe noch einmal Revue passieren. Laufen sei gesund und die vier Läufe zudem tolle Ereignisse in Gemeinschaft, so Heindl. Besonders geehrt wurden am Sonntag die Sportler, die in ihren Altersklassen durch gute Platzierungen die meisten Punkte hatten sammeln können. Neben der Urkunde wurde in jeder Altersklasse ein Wanderpokal überreicht. Wer diesen drei Mal gewinnt, darf ihn behalten. Beim Alb-Donau-Walkingcup erhält derjenige einen Pokal, der an allen acht Läufen teilgenommen hat. Das waren in der Saison 2018 zwei Sportler

Spende an Kartei der Not

Wie jedes Jahr wurden auch heuer die Einnahmen aus dem Lions-Städtelauf als Spenden vergeben. 800 Euro gingen an die Kartei der Not, dem Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Und weitere 800 Euro erhielt das Technische Hilfswerk Neuburg. Michael Heindl übergab die Schecks und dankte vor allem dem THW, das beim Lionslauf nicht nur beim Aufbau kräftig mithilft, sondern auch eine Straßenüberquerung in Neuburg während des Laufs sichert. Die andere Hälfte des Spendengeldes ging an Hilfsorganisationen in Eichstätt.

Unter den Teilnehmern wurden, auch bereits gute Tradition, Reisegutscheine verlost. Siggi Fürholzer freute sich über den Reisegutschein von Dinos Reisen in Karlshuld, den Inhaber Harald Müller selbst überreichte. Den TUI-Reisegutschein für den Laufcup gewann Andrea Freilinger.

Kaum ist die Siegerehrung von Laufcup und Walking Cup vollzogen, steht die Lauf-Saison 2019 vor der Tür. Zum Walking Cup zählen dieses Mal fünf Läufe. Los geht es mit dem Neuburger Frühjahrswalk am 28. April. Wer an drei der fünf Veranstaltungen teilnimmt, nimmt an der Verlosung eines Reisegutscheins teil. Die Teilnahme am Laufcup genauso wie am Walkingcup wird durch einen Stempel im Laufpass nachgewiesen.

Für die Wertung des Neuburger-Rundschau-Laufcups 2019 zählt die Teilnahme am Frühjahrswaldlauf, der am 20. April stattfindet, am Lions-Städtelauf am 27. Oktober und am Neuburger Silvesterlauf am 31. Dezember.

