Die Spielpläne stehen fest

So starten die Kreisliga Ost sowie die Kreisklasse, A-Klasse und B-Klasse Neuburg in die kommende Saison. TSV Burgheim II wird nach einem Einspruch umgruppiert

Spielgruppenleiter Günther Behr hat die Spielpläne für die Kreisliga Ost sowie die Kreisklasse, A-Klasse und B-Klasse Neuburg bekannt gegeben.

In der Kreisliga Ost bestreitet der TSV Burgheim am Freitag, 16. August (18.30 Uhr), das Eröffnungsspiel daheim gegen den SV Thierhaupten (wir berichteten). Aufsteiger TSG Untermaxfeld empfängt am ersten Spieltag den SSV Alsmoos-Petersdorf und ist am zweiten bei der DJK Langenmosen zu Gast.

In der Kreisklasse Neuburg kommt es zum Auftakt zum Derby zwischen der SpVgg Joshofen-Bergheim und dem BSV Neuburg. Der SC Ried ist bei Kreisliga-Absteiger SV Münster zu Gast. Aufsteiger SV Wagenhofen startet mit einem Heimspiel gegen den BSV Berg im Gau. Zu den Favoriten in der A-Klasse Neuburg zählt Absteiger SC Rohrenfels, der mit einem Heimspiel gegen den SV Waidhofen in die Saison startet. Spannung zum Auftakt verspricht das Neuburger Derby zwischen den zweiten Mannschaften des VfR und BSV.

Nach einem Einspruch darf der TSV Burgheim II doch noch in der B-Klasse Neuburg antreten. Dafür geht die DJK Sandizell nun in der B-Klasse Neuburg/Aichach an den Start. Am ersten Spieltag kommt es unter anderem zum Moosduell zwischen der TSG Untermaxfeld II und dem SV Ludwigsmoos. (sb)

Kreisliga Ost

1. Spieltag (16. bis 18. August)

TSV Burgheim – SV Thierhaupten (Fr., 18.30 Uhr)

SC Mühlried – BC Aichach

SC Griesbeckerzell – FC Gerolsbach

BC Rinnenthal – TSV Firnhaberau

TSG Untermaxfeld – SSV Alsmoos-P.

TSV Pöttmes – DJK Langenmosen

SV Feldheim – TSV Dasing

2. Spieltag (24./25. August)

TSV Dasing – TSV Pöttmes

DJK Langenmosen – TSG Untermaxfeld

SSV Alsmoos-Petersdorf – BC Rinnenthal

TSV Firnhaberau – SC Griesbeckerzell

FC Gerolsbach – TSV Burgheim

SV Thierhaupten – FC Gerolsbach

BC Aichach – SV Feldheim

3. Spieltag (31. August/1. September)

SC Mühlried – SV Feldheim

SC Griesbeckerzell – SSV Alsmoos-P.

BC Rinnenthal – DJK Langenmosen

TSG Untermaxfeld – TSV Dasing

TSV Pöttmes – BC Aichach

SV Thierhaupten – FC Gerolsbach

TSV Burgheim – TSV Firnhaberau





Kreisklasse Neuburg

1. Spieltag (17./18. August)

SV Holzheim – SV Steingriff

SpVgg Joshofen-Bergheim – BSV Neuburg

SV Münster – SC Ried

FC Ehekirchen II – SV Echsheim

SV Grasheim – FC Rennertshofen

SV Klingsmoos – SV Straß

SV Wagenhofen – BSV Berg im Gau

2. Spieltag (24./25. August)

SV Straß – SV Grasheim

FC Rennertshofen – FC Ehekirchen II

SV Echsheim – SV Münster

SC Ried – SpVgg Joshofen-Bergheim

BSV Neuburg – SV Wagenhofen

BSV Berg im Gau – SV Holzheim

SV Steingriff – SV Klingsmoos

3. Spieltag (31. August/1. September)

SV Holzheim – SV Klingsmoos

SpVgg Joshofen-Bergheim – SV Echsheim

SV Münster – FC Rennertshofen

FC Ehekirchen II – SV Straß

SV Grasheim – SV Steingriff

BSV Berg im Gau – BSV Neuburg

SV Wagenhofen – SC Ried





A-Klasse Neuburg

1. Spieltag (17./18. August)

FC Zell/Bruck – SV Sinning

VfR Neuburg II – BSV Neuburg II

TSV Ober-/Unterhausen – SV Weichering

DJK Brunnen – SV Echsheim II

SC Feldkirchen – SV Bayerdilling

FC Staudheim – FC Illdorf

SC Rohrenfels – SV Waidhofen

2. Spieltag (24./25. August)

FC Illdorf – SC Feldkirchen

SV Bayerdilling – DJK Brunnen

SV Echsheim II – TSV Ober-/Unterhausen

SV Weichering – VfR Neuburg II

BSV Neuburg II – SC Rohrenfels

SV Waidhofen – FC Zell/Bruck

SV Sinning – FC Staudheim

3. Spieltag (31. August/1. September)

FC Zell/Bruck – FC Staudheim

VfR Neuburg II – SV Echsheim II

TSV Ober-/Unterhausen – SV Bayerdilling

DJK Brunnen – FC Illdorf

SC Feldkirchen – SV Sinning

SV Waidhofen – BSV Neuburg II

SC Rohrenfels – SV Weichering





B-Klasse Neuburg

1. Spieltag (17./18. August)

SV Holzheim II – SV Steingriff II

SpVgg Joshofen-B. II – SV Bertoldsheim

SV Münster II – SC Ried II

TSG Untermaxfeld II – SV Ludwigsmoos

SV Grasheim II – FC Rennertshofen II

SV Feldheim II – FC Illdorf II

TSV Burgheim II – BSV Berg im Gau II

2. Spieltag (24./25. August)

FC Illdorf II – SV Grasheim II

FC Rennertshofen II – TSG Untermaxfeld II

SV Ludwigsmoos – SV Münster II

SC Ried II – SpVgg Joshofen-Bergheim II

Bertoldsheim – Burgheim II (Sa., 15.30)

BSV Berg im Gau II – SV Holzheim II

SV Steingriff II – SV Feldheim II

3. Spieltag (31. August/1. September)

SV Holzheim II – SV Feldheim II

SpVgg Joshofen-B. II – SV Ludwigsmoos

SV Münster II – FC Rennertshofen II

TSG Untermaxfeld II – FC Illdorf II

SV Grasheim II – SV Steingriff II

BSV Berg im Gau II – SV Bertoldsheim

TSV Burgheim II – SC Ried II

