Die Trainer des SV Karlshuld im Interview: „Momentan ist man schon etwas geschockt“

Nicht gerade vom Glück verfolgt: Nach einer einjährigen Pause aufgrund eines Kreuzbandrisses wurde Karlshulds Spielertrainer Claudio Maritato (rechts) am Montag am Meniskus operiert und fällt damit erneut mehrere Wochen aus.

Plus Die beiden Karlshulder Spielertrainer Nico Ziegler und Claudio Maritato sprechen über den Corona-Fall in ihrem Team und wie die Spieler damit umgegangen sind.

Von Roland Geier

Fußball-Kreisligist SV Karlshuld wurde am vergangenen Wochenende in Sachen Re-Start durch einen Corona-Fall ausgebremst (wir berichteten). Die Folge daraus war, dass sowohl das Punktspiel gegen den SV Manching II als auch das Match im Ligapokal gegen den FC Gerolfing abgesagt werden mussten. Am Sonntag (15 Uhr) erwartet der Tabellenelfte nun im Kellerderby den FC Sandersdorf. Wir haben mit dem Karlshulder Trainerduo Claudio Maritato und Nico Ziegler über den Corona-Fall und die sportlichen Ziele gesprochen.

Wie haben Sie davon erfahren, dass ein Spieler Ihrer Mannschaft mit dem Corona-Virus infiziert ist?

Ziegler: Der Spieler hat uns geschrieben, dass er positiv getestet wurde, aber glücklicherweise keine Symptome hatte.

Was waren Ihre ersten Gedanken nach dieser Information?

Maritato: Momentan ist man schon etwas schockiert und die Gedanken kreisen, ob möglicherweise auch ich und weitere Spieler infiziert sind beziehungsweise man im Bekannten- und Familien-Kreis auch schon jemanden angesteckt hat. Eine gewisse Anspannung und Angst sind da schon vorhanden. Das ist ja alles schwer einzuschätzen.

Wie ging es dann weiter?

Ziegler: Nach dem ersten Schock haben wir sofort reagiert, alle Spieler informiert und den Trainingsbetrieb eingestellt. Eine Wahnsinns-Sache war die Eigeninitiative der Spieler, die sich sofort freiwillig testen haben lassen. Ein großes Dankeschön gilt dabei Dr. Christian Niemann und seinem Team, die Überstunden gemacht und dafür gesorgt haben, dass die Tests schnell ins Labor gekommen sind und wir mit Unterstützung des Landratsamtes schnell Gewissheit hatten.

Wie groß war die Erleichterung, als feststand, dass es keinen weiteren positiven Fall gab?

Maritato: Da ist uns mit Sicherheit ein riesen Stein vom Herzen gefallen. Letztlich sind wir als Trainer schon stolz auf unsere Jungs, dass die Hygiene-Vorgaben von uns und dem Verein entsprechend gegriffen haben und beherzigt werden. Man kann daher sagen, dass wir mit dem Konzept alles richtig gemacht haben.

Wurde vom Gesundheitsamt eine Quarantäne verordnet?

Ziegler: „Nein, das war nicht nötig, da wir nicht zur Erstkontakt-Gruppe gehörten. Wir sind aber freiwillig zwei Tage in Quarantäne gegangen, bis wir erfahren haben, dass alle negativ sind. Danach haben wir das Training wieder aufgenommen.

Kommen wir zum Sportlichen: Beim Punkspiel-Auftakt haben die Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt dreifach gepunktet. Hohenwart ist nach dem Sieg gegen den TSV Ober/Unterhaunstadt auf fünf Punkte weggezogen, während der kommende Gegner FC Sandersdorf nach dem Dreier gegen den TSV Baar/Ebenhausen bis auf zwei Zähler herangekommen ist. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Maritato: „Wir hatten am Sonntag die Gelegenheit, gleich die beiden nächsten Gegner unter die Lupe zu nehmen, da sie gegeneinander gespielt haben. Wir waren von Sandersdorf positiv überrascht, wie sie Fußball gespielt haben. Auch wenn wir nun ihre Schlüssel-Positionen kennen, wird es schwer werden, sie zu schlagen. Wenn wir jedoch im Kollektiv 90 Minuten funktionieren und das umsetzen, was unsere junge Mannschaft in den Testspielen schon mehrmals gezeigt hat, sind wir zuversichtlich, dass wir auch gegen diesen Gegner etwas holen können.

Herr Maritato, Sie mussten sich kürzlich einer Meniskus-Operation unterziehen und hinterlassen eine große Lücke im Team. Wie lange wird es dauern, bis Sie wieder angreifen können?

Maritato: Man kann damit rechnen, dass ich fünf bis sechs Wochen ausfallen werde. Aber wie schon gesagt: Wir werden das im Kollektiv auffangen. Da bin ich mir sicher.

