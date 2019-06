vor 57 Min.

Die besten Walking-Routen rund um Neuburg

Walking-Fans können sich auf den Sommer freuen. Wir stellen in drei Teilen die besten Strecken in und um Neuburg vor. In Teil eins der Serie geht es um die Strecke „Rund um die Donau“

Von Niklas Golling

Manch einer könnte meinen, „Walking“ wäre keine richtige Sportart. „Schnell gehen“ – Was hat das mit Sport zu tun? Wenn man sich allerdings vor Augen führt, dass der Weltrekordhalter Yusuke Suzuki mit einer Zeit von 1:16:36 und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 15 Kilometern pro Stunde schneller 20 Kilometer geht, als die meisten Menschen sie joggen können, könnte sich die Sicht auf die Sportart ändern.

Ganz so schnell muss es in Neuburg natürlich nicht „gehen“. Die drei Walking-Strecken in Neuburg sind eher dazu da, Spaß an der Bewegung zu haben. So sieht es auch Michael Heindl vom Aktiv-Park Neuburg: „Es ist eine gute Art, Sport zu treiben und dabei mit seinem Freundeskreis beisammen zu sein.“

Aus einem Projekt der Stadt Neuburg und dem altbayerischen Donaumoos heraus entstand 2006 am Englischen Garten die erste Nordic-Walking Strecke. Kurz darauf folgten die beiden anderen Routen zwischen Gietlhausen und Bergen und „Rund um die Donau“. Ein Jahr später stieg der Aktiv-Park mit den jährlichen Walking-Cup ein, um die Strecken zu beleben. Geeignet sind die Walking Routen für jedermann: „Es können sowohl Kinder als auch Senioren mitmachen. Die drei Strecken haben verschiedene Längen und Schwierigkeitsstufen. Es ist für jeden etwas dabei.“, meint Heindl.

Die Walking-Saison vom Aktiv-Park begann bereits Ende April mit dem „Frühjahrswalking“-Lauf (weitere Läufe folgen im Juni, Juli, September und Oktober). Inzwischen passt auch das Wetter für die Walking-Saison. Für sportliche Aktivität bei wärmeren Temperaturen stellt die Neuburger Rundschau die drei Walking-Strecken rund um Neuburg vor. In Teil eins geht es um die Strecke rund um die Donau (siehe Grafik).

Strecke Rund um die Donau

Die Strecke „Rund um die Donau“ ist zwar mit dem leichtesten Schwierigkeitsgrad bemessen, ist jedoch mit einer Gesamtlänge von 7,25 Kilometern die längste der drei Strecken. Sie hält genau das, was ihr Titel verspricht, denn die Route geht fast ausschließlich an der Donau entlang. Gestartet werden kann an der Elisenbrücke, von Neuburg kommend nach der Brücke links, oder an der Brandlwiese, neben dem Freibad am Brandl. Von der Donaubrücke geht es entlang der Donau bis an die Staustufe Bittenbrunn, von wo aus man auf die andere Seite der Donau wechselt, um sich wieder auf den Weg zurück zu machen. Insgesamt wird bei einem mittleren Walking-Tempo mit einer Dauer von etwa 70 Minuten gerechnet.

