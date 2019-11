20:55 Uhr

„Diese Liga ist verrückt“

Der SV Klingsmoos hat zuletzt gestrauchelt und den Vorsprung auf die Verfolger fast verspielt. An welcher Schwäche Josef Fischer mit seinem Team arbeiten muss.

Von Benjamin Sigmund

Es ist gerade einmal zwei Wochen her, da deutete in der Kreisklasse Neuburg Vieles auf einen Zweikampf an der Tabellenspitze zwischen dem FC Rennertshofen und dem SV Klingsmoos hin. Sieben Zähler betrug der Vorsprung auf die ersten beiden Verfolger. Doch dass die Spielklasse sehr ausgeglichen ist, wie die Trainer stets betonen, zeigte sich gerade am vergangenen Spieltag.

Zum einen verlor Spitzenreiter Rennertshofen daheim mit 2:3 gegen den SV Grasheim, der vor der Partie Tabellenschlusslicht war. Zum anderen rettete Klingsmoos nach einem 0:2-Rückstand ein verwandelter Foulelfmeter in der Nachspielzeit ein 2:2 beim SV Straß. Schon war der komfortabele Vorsprung auf den Tabellendritten SV Echsheim-Reicherstein, der zuletzt zwei Siege feierte, wieder dahin. „Diese Liga ist irgendwo verrückt“, sagt daher auch Klingsmoos´ Spielertrainer Josef Fischer, der mit seinem Team von den vergangenen fünf Spielen nur eines gewann. „Durch fehlende Konstanz haben wir Echsheim und Joshofen-Bergheim wieder ran gebracht“, ärgert er sich. Auch wenn der SVK zuletzt etwas schwächelte, will Fischer von einer Krise nichts wissen. „Wir waren in Straß die bessere Mannschaft, auch wenn wir nicht gewonnen haben, und haben beim 1:0 gegen Echsheim vor drei Wochen ein sehr gutes Spiel gemacht.“

SV Klingsmoos: Probleme in der Defensive

Dazwischen kassierte der SVK im Spitzenspiel eine 4:5-Pleite beim FC Rennertshofen. Auch wenn Fischer in dieser Partie ein Unentschieden für gerecht erachtet hätte, legt das Ergebnis die Probleme bei den Möslern offen. 45 Treffer bedeuten zwar die beste Offensive der Liga. Doch 30 Gegentore sind für ein Team, das den Aufstieg anpeilt, wohl zu viele (zum Vergleich: Echsheim hat 14 Tore kassiert.). „Unsere Defensivprobleme sieht man schon am Torverhältnis“, offenbart Fischer. Diese dürfe man nicht allein an der Viererkette festmachen. „Wir stehen hoch, schaffen es nicht ins Gegenpressing und geben Räume her“, meint der Trainer. „Es beginnt bei den Stürmern, die bei Ballverlust sofort umschalten und in die Rückwärtsbewegung kommen müssen.“

Das Augenmerk in der kommenden Vorbereitung werde auf der Defensivarbeit liegen, sagt Fischer, der an der taktischen Herangehensweise jedoch nichts verändern will. „Wir können so spielen, das haben wir bewiesen.“

Zum Abschluss dieses Fußballjahres trifft der SV Klingsmoos am Sonntag (14 Uhr) auf den SV Steingriff. Fischer spricht von einem „Pflichtsieg“. Schließlich wolle man mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen und am Ende der Saison „ganz oben stehen“.

Weitere Begegnungen

Grasheim

FC Rennertshofen

FC Ehekirchen

Münster

SC Ried

Grasheim

SV Wagenhofen-Ballersdorf

Straß

Holzheim

BSV Berg

Themen folgen