vor 6 Min.

Dominik Winter übernimmt Führung

Sportler des RCM Neuburg überzeugt bei zwei Turnieren

Drei Sportler des RCM Neuburg haben an der westdeutschen Meisterschaft in Menzelen teilgenommen. Bei guten Wetterbedingungen starteten 39 Teilnehmer aus der Schweiz, Tschechien, Deutschland und der Niederlande.

Den siebten von zehn Wettbewerben der European Para Trophy (EPT) im Modellfallschirmzielspringen gewann der Niederländer Pieter Visser mit zwei „Nullern“. Dominik Winter vom Radio Control Modeller (RCM) Neuburg wurde mit 252 Minuspunkten Zweiter. Linda Kessler, ebenfalls vom RCM Neuburg, erreichte mit 584 Punkten den ersten Platz in der Damenwertung und in der Gesamtwertung den achten Platz. Mit einer „Platzlandung“ außerhalb der Zielkreisplane im letzten Durchgang landete Willi Kramer auf dem 22. Platz.

Noch am selben Tag nach der Siegerehrung fuhren die Teilnehmer in die Niederlande zum MBC Weert, um am darauffolgenden Tag an dem regionalen Wettbewerb der Niederlande teilzunehmen. Auch dieser Wettbewerb zählt zu der EPT. Mit einem Teilnehmerrekord von 57 wurde der achte von zehn Wettbewerben der EPT pünktlich bei starken Böen gestartet.

Dominik Winter kam mit dem starken Wind am besten zurecht und gewann den Regionalwettbewerb der Niederlande mit 310 Punkten. Damit übernahm er mit einem Punkt vor dem Niederländer Pieter Visser die Führung in der EPT.

Seine Freundin Linda Kessler erreichte erneut mit 510 Punkten den ersten Platz der Damenwertung und in der Gesamtwertung Platz fünf. Auch sie führt in der Damenwertung der EPT mit 19 Punkten Vorsprung die Tabelle an. Willi Kramer (581 Punkte) rundete das tolle Ergebnis der Neuburger mit einen achten Platz ab. (boxi)

Themen Folgen