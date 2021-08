1:3 gegen Oberhaunstadt: Nichts Neues beim SV Karlshuld

Plus Schmalzl-Truppe muss sich trotz früher Führung dem TSV Ober-/Unterhaunstadt mit 1:3 geschlagen geben

Der SV Karlshuld unterlag in der Kreisliga Donau/Isar dem TSV Ober-/Unterhaunstadt mit 1:3 und bleibt nach seiner vierten Niederlage Tabellenletzter. Erneut gerieten die Grünhemden nach einer schnellen Führung durch Dominik Berchermeier (7.) nach einem Doppelschlag der Gäste durch Hasan Ergezer (29.) und Daniel Schachtner (30.) in Rückstand und erholten sich von diesem nicht mehr.