2:2 in Hohenwart: SV Karlshuld holt den ersten Zähler

Plus Kreisligist SV Karlshuld kommt beim TSV Hohenwart zu einem 2:2-Remis. Warum Trainer Thomas Schmalzl dennoch unzufrieden ist.

Unter schlechten Vorzeichen trat der SV Karlshuld die Fahrt zum TSV Hohenwart an, denn die Grünhemden kamen personell regelrecht auf dem Zahnfleisch daher. Zum einen hatte sich Dominik Berchermeier im Training eine Knieverletzung zugezogen, zum anderen musste Kapitän Devin Davis wegen der zweiten Corona-Impfung aussetzen. Um so überraschender zog sich der Tabellenletzte dann gut aus der Affäre und verschenkte beim 2:2-Unentschieden regelrecht seinen ersten Sieg.