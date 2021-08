Donau/Isar

vor 28 Min.

Der SV Karlshuld bleibt weiter punktlos

Plus Bittere 0:1-Pleite der Mösler beim FC Hitzhofen. Trainer Thomas Schmalzl ist enttäuscht.

Von Roland Geier

Auch im dritten Spiel ging der SV Karlshuld in der Kreisliga Donau/Isar leer aus. Mit viel Hoffnung, die ersten Zähler einzufahren, traten die Grünhemden die Fahrt zum Kellerduell beim FC Hitzhofen an. Am Ende gab es jedoch eine bittere 0:1-Niederlage, obwohl die Gastgeber schon nach 30 Minuten durch eine Ampelkarte dezimiert waren. Trotzdem konnten die Mösler sich nicht entscheidend durchsetzen und daraus Kapital schlagen.

