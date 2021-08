Donau/Isar

21:50 Uhr

Im Angriff weht beim SV Karlshuld ein laues Lüftchen

Plus Schützlinge von Trainer Thomas Schmalzl erwarten am Sonntag den TSV Ober-/Unterhaunstadt.

Von Roland Geier

„Sturmgefahr“ – diese Warnung existiert nur bei der Wettervorhersage. Im Angriff des SV Karlshuld weht diesbezüglich eher ein „laues Lüftchen“. In den bisherigen drei verlorenen Partien gelang den Möslern nur ein Treffer. Ohne einen Zähler, aber mit sieben Gegentoren rangiert der SVK in der Tabelle der Kreisliga Donau/Isar am Ende – und schon frühzeitig scheint klar, dass die Luft für die Grünhemden, die Abstiegsplätze zu verlassen, schon jetzt immer dünner wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen