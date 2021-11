Neuer Spitzenreiter eine Nummer zu groß

SV Karlshuld muss sich dem FC Fatih Ingolstadt mit 0:4 geschlagen geben

Drei Spiele in Folge war der SV Karlshuld in der Kreisliga Donau/Isar ungeschlagen. Am Sonntag endete jedoch diese Miniserie. Mit 0:4 unterlagen die Mösler dem neuen Spitzenreiter FC Fatih Ingolstadt auf heimischem Terrain. Dabei sah es in der ersten Halbzeit noch danach aus, als könnte die Schmalzl-Truppe den spielstarken Gästen Paroli bieten und ihnen gar ein Remis abknöpfen. Doch es blieb ein Trugschluss.

Für SVK-Trainer Thomas Schmalzl war in den ersten 45 Minuten die Fußballwelt noch in Ordnung. „Da sind wir defensiv gut gestanden und hätten durchaus in Führung gehen können“, so der 48-Jährige, der jedoch die bekannte Abschlussschwäche seines Teams bemängelte. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte gingen die Gäste dann mit einem verwandelten Strafstoß von Muhammed Karaca (48.) in Führung. „Da haben wir uns dumm angestellt und den Gegner aufgebaut“, so Schmalzl. Die Ingolstädter zeigten danach, warum sie zu den Meisterschaftsfavoriten zählen. So war es nur eine Frage der Zeit, wann sie ihren Vorsprung ausbauen würden. In der 61. Minute war es dann soweit, als Ramazan Kurnaz auf 2:0 erhöhte. „Danach hat der FC Fathi tollen Fußball gespielt. Das muss man anerkennen“, gestand der SVK-Coach ein.

Karlshuld versuchte nach dem 0:2, mehr Risiko zu gehen und hatte durch Armin Bortenschlager (77.) sogar die Möglichkeit zu verkürzen. Doch statt den Anschlusstreffer zu erzielen, liefen die Grünhemden in einen Konter, den Ayean Korkmaz zum 3:0 abschloss. „Das war natürlich bitter. Nach so einen Rückstand musst du einfach mehr riskieren. Da entstehen Löcher in der Abwehr – und du verlierst dann mit 0:4“, gestand Schmalzl die verdiente Niederlage ein.

Die SVK-Reserve besiegte die SpVgg Wolfsbuch/Zell II durch Treffer von Fabian Schimmer (2) und Tobias Walter mit 3:1. (rolg)