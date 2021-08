Donau/Isar

23:00 Uhr

SV Karlshuld möchte überraschen

Kehrt im Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Gaimersheim in den SVK-Kader zurück: Pascal Sladkowski (links).

Plus Meisterschaftsfavorit TSV Gaimersheim kommt als klarer Favorit. Was SVK-Coach Thomas Schmalzl von seinem Team fordert

Von Roland Geier

Es bleibt keine Zeit für großes Lamentieren beim SV Karlshuld, der mit einer 1:4-Pleite in die Punktrunde der Fußball-Kreisliga Donau/Isar gestartet ist. „Da brauchen wir nicht lange herumreden. Das ist in die Hose gegangen“, so Trainer Thomas Schmalzl, der im Nachgang noch einmal auf die Auftaktniederlage einging.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen