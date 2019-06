23:01 Uhr

Donaumoos-Wanderpokal als „Highlight“

Die 70. Auflage des traditionsreichen Fußball-Turniers findet auf der Peter-Märtl-Sportanlage des SV Grasheim statt. 1. Kassier Jasmin Hochhäuser kann einen erfreulichen Kassenbericht präsentieren

Von Willi Reichert

Gut besucht war die Hauptversammlung des SV Grasheim, der mittlerweile 535 Mitglieder zählt. 1. Vorsitzender Ferdinand Bockelt erwähnte in seinem Tätigkeitsbericht, dass im Vorjahr im Rahmen des 70. Vereinsjubiläums von den Mitgliedern enorme Arbeit geleistet wurde.

Einen erfreulichen Kassenbericht konnte 1. Kassier Jasmin Hochhäuser präsentieren, da neben dem Jubiläum auch der Raiffeisen-Cup abgehalten wurde. Die erste Fußball-Herrenmannschaft belegte unter Trainer Christian Bolzer, der weiterhin als Coach fungieren wird, einen Mittelfeldplatz in der Kreisklasse Neuburg, wobei man weiterhin auf den eigenen Nachwuchs baut. In der neu gebildeten B-Klasse hatte das zweite Team einen schweren Stand. Es reichte letztlich zum zehnten Tabellenplatz.

Nach vier Jahren in der Bezirksoberliga musste die erste Damenmannschaft heuer den Abstieg aus der höchsten schwäbischen Fußballklasse in Kauf nehmen. Einen guten fünften Rang schaffte die „Zweite“ in der Kreisklasse Augsburg. Nachdem mehrere Neuzugänge feststehen, wird man erneut mit zwei Teams in die Punktrunde starten.

Die Stockschützen-Abteilung um den jüngst wiedergewählten Abteilungsleiter Franz Miesauer absolvierte 33 Turniere und hat um die 100 Mitglieder. Die Aerobic-Sparte besteht aus 51 Damen, die seit Jahren unter der Leitung von Doris Schwinghammer und Beate Huber ihre Übungsstunden abhalten. Die Jugendfußball-Mannschaften sind in eigenen Teams sowie in der JFG Donaumoos mit dem SV Karlshuld, BSV Berg im Gau und der DJK Brunnen aktiv. In den fünf Mannschaften der JFG jagen mehr als 30 Nachwuchskicker des SVG dem runden Leder nach. Jugendleiter Roman Mnich appellierte an die Versammlung: „Wir haben derzeit 27 Jugendtrainer und suchen immer noch – auch solche, die nur einmal in der Woche helfen können.“

Vor einem weiteren „Highlight“ steht der SV Grasheim in einigen Wochen, wenn der 70. Donaumoos-Wanderpokal auf der heimischen Peter-Märtl-Sportanlage ausgetragen wird.

Zum Abschluss nahm der 1. Vorsitzende Ferdinand Bockelt zusammen mit dem Ehrenamtsbeauftragten Erwin Blank noch Ehrungen für langjährige verdiente Vereinsmitglieder vor.

Ehrungen im Überblick:

70 Jahre Mitgliedschaft: Johann Centmayr

50 Jahre Mitgliedschaft: Winfried Biermeier, Erwin Blank, Ernst Dittenhauser, Joe Fröhlich, Franz Lehmeier, Herlinde Müller, Johann Oppenheimer, Werner Oppenheimer

40 Jahre Mitgliedschaft: Erwin Hammerer

25 Jahre Mitgliedschaft: Elisabeth Blank, Marcus Heinzlmeir, Sascha Fröhlich

