Donaunixen auch in Prag erfolgreich

Quartett des TSV Neuburg belegt im Gruppen-Wettbewerb einen starken zehnten Platz

Von Melanie Eubel

Wie schon in den vergangenen Jahren fuhr eine Jugendauswahl des Bayerischen Schwimmverbandes in der Weihnachtszeit zu einem internationalen Wettbewerb. Erneut entschieden sich die Verantwortlichen dabei für die Teilnahme am „Christmas Prize“ in Prag.

Mit Melanie Bär, Maria Amat, Nina Weinberg und Linda Werner bestand ein Teil der Mannschaft aus den Donaunixen des TSV Neuburg. Qualifiziert hatten sich die jungen Sportlerinnen durch ihre guten Leistungen in der vergangenen Saison. Bei einem einwöchigen Lehrgang sowie mehreren Kurzlehrgängen bereiteten sich die Schwimmerinnen aus den bayerischen Vereinen auf diesen Wettkampf vor.

Das Teilnehmerfeld in Prag war überaus stark besetzt. Mit über 200 Akteurinnen in der Pflicht wurde der Stellenwert dieses Nachwuchswettkampfes in der „Synchronwelt“ deutlich. Beste Neuburgerin im Pflichtwettkampf war Melanie Bär auf Platz 86.

Im Gruppen-Wettbewerb stellten die Nixen ihre Routine unter Beweis und zeigten eine sehr gute Darbietung. Trotz des wenigen gemeinsamen Trainings konnte das Trainierte gut umgesetzt werden. Am Ende nahmen die Neuburger in dem großen Teilnehmerfeld einen ausgezeichneten zehnten Rang ein.

