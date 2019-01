vor 40 Min.

Donaunixen sind international unterwegs Lokalsport

Maria Amat, Julia Zimmermann und Melanie Bär vom TSV Neuburg haben an einem Wettkampf in Prag teilgenommen. Wie sie abgeschnitten haben

Von Melanie Eubel

Traditionell fährt eine Jugendauswahl des Bayerischen Schwimmverbandes in der Weihnachtszeit zu einem internationalen Wettbewerb. In den vergangenen Jahren waren die Bayernnixen immer zu Beginn der Adventszeit ins entfernte Kortrijk (Belgien) gefahren, um an den Flanders Open im Synchronschwimmen teilzunehmen. Da dieser Traditionswettkampf in diesem Jahr zum ersten Mal seit 26 Jahren nicht stattfinden konnte, haben sich die Verantwortlichen des Bayerischen Schwimmverbands für die Teilnahme beim Christmas Prize in Prag (CZE) entschieden.

Auch diesmal bestand mit Julia Zimmermann, Melanie Bär und Maria Amat ein Teil der Mannschaft aus Nixen des TSV Neuburg. Qualifiziert haben sich die jungen Sportlerinnen mit ihren guten Leistungen in der vergangenen Saison. Bei einem einwöchigen Lehrgang sowie mehreren Kurzlehrgängen bereiteten sich die Schwimmerinnen aus den bayerischen Vereinen intensiv auf den Wettkampf vor.

Das Teilnehmerfeld war stark besetzt. Mit weit über 250 Teilnehmerinnen in der Pflicht wurde der Stellenwert dieses Nachwuchswettkampfs in der Synchronwelt deutlich. Eine sehr zufriedenstellende Leistung lieferte im Pflichtwettkampf Julia Zimmermann, die sich auf Platz 95 positionierte und Dritte im bayerischen Team wurde. Auch Melanie Bär und Maria Amat präsentierten sich ihrer Leistung entsprechend und trugen zu einer guten Gesamtleistung des bayerischen Teams bei.

Im Gruppenwettbewerb stellten die Nixen ihre Routine unter Beweis und zeigten eine sehr gute Darbietung. Am Ende nahmen sie in dem großen Teilnehmerfeld Rang 13 ein. Nach der Kür-Wertung lagen sie auf Platz elf.

Besonders beeindruckend für die jungen Nixen war das Können der Teilnehmer anderer Nationen. Allen voran faszinierten die jungen Frauen aus Russland, Japan und Weißrussland.

