vor 53 Min.

Doppel bringen SV Weichering um den Lohn

Die Herren 30 müssen sich nach einer 4:2-Führung gegen Schweitenkirchen noch mit 4:5 geschlagen geben. Auch die Damen verlieren nach drei Doppelniederlagen mit 3:6. Zwei Mannschaften feiern zum Saisonauftakt Siege

Von Barbara Walter

Die Tennisspieler des SV Weichering sind mit durchwachsenen Ergebnissen in die neue Saison gestartet. Während die Knaben 16 und die Herren 30 deutliche Siege feierten, mussten die Knaben 14, Damen I, Damen II und die Herren I Niederlagen hinnehmen. Die neu gegründeten Herren 4er erkämpften sich ein Unentschieden.

Während sich Dominik Brandstetter (1:6, 1:6) und Christoph Niedermeier (3:6, 2:6) geschlagen geben mussten, gewannen Nico Stapf (6:1, 6:2) und Rosalie Eibl (2:6, 6:4, 10:6). In den Doppeln behielten die Gäste die Oberhand. So unterlagen das Geschwisterduo Luis und Emma Bährle mit 0:6, 0:6 und Sophia Fürst und Anna-Sophie Krammer mit 1:6, 1:6.

Die Mannschaft feierte einen Auftakt nach Maß in die neue Saison. Katharina Omasreiter gewann am Ende mit 7:5, 6:4, Jonathan Mack klar mit 6:2, 6:1. Auch Sophia Schneider war mit 6:4, 6:1 erfolgreich und Viktoria Mödl behielt am Ende mit 6:1, 2:6, 10:7 die Oberhand. In den Doppeln waren Omasreiter/Schneider (6:2, 6:1) und Mack/Anna-Maria Seeger (6:4, 6:1) erfolgreich.

Bereits in den Einzeln wurde der Grundstein zum Erfolg gelegt. Matthias Schebitz (6:2, 6:3), Michael Haberl (6:0, 6:3), Norbert Florian (7:6, 6:2) und Klaus Wagner (6:3, 6:4) gewannen. Michael Detter unterlag mit 6:7, 2:6 und Oliver Maat musste sich am Ende mit 4:6, 7:5, 11:13 geschlagen geben. Im Anschluss konnten alle drei Doppel gewonnen werden. So war das Duo Schebitz/Wagner mit 6:1, 6:2 erfolgreich, Detter/ Florian Häckl siegten mit 6:4, 6:3 und Florian/ Bernd Rößler mit 1:6, 6:2, 10:5.

Eine spannende Begegnung lieferte sich die Herrenmannschaft zum Start in die Saison. Florian Fahrmeier konnte sein Einzel knapp mit 6:4, 7:6 gewinnen. Ebenso Thomas Mandlmeier, der nach einem Auf und Ab mit 6:1, 0:6, 10:5 gewann. Tobias Mandlmeier siegte mit 6:4, 1:6, 10:2 und auch Tobias Walter konnte einen 0:5-Rückstand im zweiten Satz noch drehen und gewann 6:4, 7:5. Markus Brandstetter unterlag mit 1:6, 2:6, Maximilan Heindl verlor 0:6, 1:6. Im Anschluss spielten die Gäste jedoch in den Doppeln stärker auf. Weichering gab die 4:2-Führung noch aus der Hand und verlor mit 4:5. Th. Mandlmeier/Heindl (4:6, 0:6), T. Mandlmeier /Brandstetter (1:6, 3:6) und Fahrmeier/Walter (4:6, 7:5, 7:10) mussten sich geschlagen geben.

Die neu gegründete Herren II konnte zum Auftakt ein Unentschieden erkämpfen. Jonas Walter gewann sein Marathonmatch mit 5:7, 6:2, 10:6 und auch Kevin Fürholzer war mit 6:1, 6:2 erfolgreich. Nick Paukstat unterlag bei seinem Punktspieldebüt mit 0:6, 3:6 und Sebastian Huber musste sich mit 4:6,1:6 geschlagen geben. In den Doppeln spielten Walter/Fürholzer stark auf und sorgten für den Punkt zum Unentschieden (6:1, 6:1). Das Duo Paukstat/Huber unterlag mit 2:6, 1:6

Den Damen erging es wie den Herren, denn auch sie gaben alle drei Doppel ab. In den Einzeln waren Veronika Schmidl (4:6, 6:1, 10:8), Stephanie Schröter (6:2, 6:1) und Patrizia Schreier (6:0, 6:1) erfolgreich. Ihre Einzel verloren Katharina Huber (4:6, 1:6), Anja Behr (0:6, 0:6) und Julia Scheller (0:6, 0:6). In den Doppeln unterlag das Duo Schmidl/Behr mit 3:6,4:6. Auch Huber/Schröter (0:6, 5:7) und Schreier/Teresa Schmidl (2:6, 5:7) mussten sich geschlagen geben.

Da nur Manuela Moosheimer (6:1, 6:3) ihr Einzel gewinnen konnte, war die Partie schon fast entschieden. Lara Mack unterlag 4:6, 1:6, Franziska Huber 1:6, 5:7 und Stefanie Schwenk 4:6, 3:6. Das Duo Huber/Moosheimer gewann das Doppel mit 6:3, 6:3, Schwenk/Anna-Lena Berger unterlagen mit 1:6, 3:6.

Themen folgen