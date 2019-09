vor 38 Min.

Drei Teams behalten „weiße Weste“

Der VfR Neuburg II, der SC Rohrenfels und der FC Illdorf haben alle drei Saisonspiele gewonnen. Noch punktlos sind der FC Staudheim und der BSV Neuburg II.

Drei Teams sind nach drei Spieltagen in der A-Klasse Neuburg noch ungeschlagen: der FC Illdorf, welcher die DJK Brunnen gestern knapp mit 1:0 besiegte, der VfR Neuburg II, der mit 3:1 gegen den SV Echsheim II erfolgreich war, und der SC Rohrenfels, der deutlich mit 5:2 gegen den SV Weichering gewann. Im Tabellenkeller stehen der FC Staudheim und der BSV Neuburg II noch gänzlich ohne Zähler da.

Waidhofen – BSV Neuburg II 5:1

Trotz eines frühen Rückstandes konnte sich der SV Waidhofen mit 5:1 gegen den BSV Neuburg II durchsetzen. Obwohl die Heimmannschaft das Spiel über die gesamten 90 Minuten dominierte, ging zunächst der Gast durch einen sehenswerten Distanzschuss von Kirill Bucev in Führung (17.). Nachdem der SVW eine Vielzahl von Chancen in der ersten Hälfte nicht nutzen konnte, gelang erst in der zweiten Halbzeit durch Severin Kugler der verdiente Ausgleich (59.). Dieses Tor löste den Knoten und kurz darauf gelang Nachwuchstalent David Thurner der umjubelte Führungstreffer (68.). Der BSV versuchte im Anschluss, mehr nach vorne zu spielen, doch durch einen Doppelschlag von Patrick Feichtinger (80. /84.) und einen weiteren Treffer von Kevin Hauke (90.) sorgte der SVW für klare Verhältnisse. (svw)

Zell/Bruck – Staudheim 5:0

Nach verhaltener Anfangsphase gingen die Gastgeber zunächst etwas glücklich in Führung. Eine missglückte Flanke von Daniel Vetter landete hinter Keeper Ferg im Gehäuse (37.). Julian Müller lies in der 45. Minute das 2:0 nach schöner Vorarbeit von Thomas Seissler folgen. Nach dem Wechsel bauten die Rot-Weißen in Person von Philipp Rupaner ihre Führung auf 3:0 aus (59.). Das 4:0 erzielte Andreas Meitner per Strafstoß, nachdem ein Zeller Spieler vom Staudheimer Schlussmann von den Füßen geholt worden war (71.) In der 76. Minute hatte Michael Luibl die Gelegenheit, ebenfalls per Elfmeter zum 4:1 zu treffen, doch der Ball verfehlte das Tor. Es folgten weitere gute Gelegenheiten sowohl für die Heimelf, als auch für die Gäste, doch der an diesem Tag glänzend aufgelegte Zeller Keeper Kessler konnte stets gut parieren. Einen schönen Schlusspunkt setzte Philipp Rupaner, als er den gegnerischen Torwart umspielte und zum 5:0 einschob. (pietb)

VfR Neuburg II – Echsheim 3:1

Auch am dritten Spieltag der Saison ließ die zweite Garnitur des Landesligisten aus Neuburg nichts anbrennen. Nach zwölf Minuten brachte Martin Tazzoli die Lilaweißen mit 1:0 in Front. In der 35. Spielminute konnte Adijan Kadic das 2:0 nachlegen. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Alexander Bauer noch der 2:1– Anschlusstreffer für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel bot die Partie wenig sehenswertes, lediglich Tazzoli konnte in der 85. Minute noch einmal für Aufsehen sorgen, als er das Leder in den Maschen zappeln lies und für den 3:1-Endstand sorgte. (nr)

Brunnen – Illdorf 0:1

Auch der FC Illdorf behält nach drei Spieltagen in der A-Klasse Neuburg seine „weiße Weste“. Nach einer torlosen ersten Hälfte schien der zweite Abschnitt zunächst auch nicht viel mehr zu versprechen. Doch in der 88. Minute war es Michael Richter, der den entscheidenden Treffer zum 0:1 landen konnte. (nr)

Rohrenfels – Weichering 5:2

Zu Beginn waren die Gäste die stärkere Mannschaft. In der neunten Minute erzielte Andreas Krammer aus einem Gewühl im Sechzehner heraus das 0:1. Nur drei Zeigerumdrehungen später schoss Nils Lahn mit einem Flachschuss aus 16 Metern das 1:1. Nun übernahmen die Einheimischen immer mehr die Initiative und erspielten sich einige Chancen, die jedoch vom gut agierenden Weicheringer Torwart Sebastian Huber vereitelt wurden. In der zweiten Hälfte legten die Rohrenfelser los wie die Feuerwehr. In der 46. Minute traf Patrick Sobiepanski mit einem Schuss aus 21 Metern an den Innenpfosten zum 2:1. Zwei Minuten später verwandelte Nils Lahn einen Foulelfmeter zum 3:1. In der 66. Minute reagierte Sebastian Huber zunächst gegen einen Schuss von Nils Lahn hervorragend, doch gegen den Nachschuss von Tobias Aksentic war er machtlos. Nach einem Abwehrfehler in der Rohrenfelser Hintermannschaft in der 80. Minute verkürzte Flamur Ajeti zum 4:2. Nach einem schönen Solo von Manuel Wallesch in der 84. Minute legte dieser den Ball in die Mitte und Patrick Sobiepanski verwandelte aus sechs Metern zum verdienten 5:2 Heimsieg des SC Rohrenfels. (scr)

Oberhausen – Bayerdilling 1:1

In der ersten Halbzeit dominierten die Abwehrreihen die sehenswerte A-Klassen-Begegnung. Die zweite Halbzeit knüpfte an die erste an, sodass den Zuschauern ein munteres Spiel geboten wurde. So erzielte Patrick Gajda in der 60. Minute aus abseitsverdächtiger Position die Führung für Bayerdilling, als er nach einer Flanke allein vor Oberhausens Torhüter Drexler auftauchte und den Ball ins Tor schob. Oberhausen zeigte danach eine Reaktion und wurde in der besten Phase des Spiels insgesamt zielstrebiger vor dem Gästetor. So wurde in der 70. Minute Ermon Sulejmani nach einer Ballstafette vor dem gegnerischen Strafraum freigespielt und sein Flachschuss aus 16 Metern schlug im Tor der Gäste ein.

Fünf Minuten vor Schluss hatte Luis Ball die Chance zur Führung für Oberhausen, sein Schuss traf aber nur die Latte. Nachdem Bayerdilling durch Patrick Gajda ebenfalls noch mal an Torhüter Drexler gescheitert war, Pfiff der gut leitende Schiedsrichter Moritz Hägele die Partie ab. (tsv)

Themen Folgen