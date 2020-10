vor 48 Min.

Dreimal Edelmetall für den TSV Neuburg

Liah-Soline Gerich und Anton Baar vom TSV Neuburg überzeugen bei den oberbayerischen Meisterschaften. Auch die Langstrecken-Läufer sind wieder im Einsatz.

Von Anton Lautner

Mit dreimal Edelmetall ist der Nachwuchs des TSV Neuburg um Liah-Soline Gerich und Anton Baar von den oberbayerischen Meisterschaften in Ingolstadt und Bad Endorf zurückgekehrt.

Fast in der Heimat fanden die Titelkämpfe der U-16-Jugendlichen im Stadion des MTV Ingolstadt statt. Gerich errang in ihrer Parade-Disziplin über 800 Meter mit einer Zeit von 2.22,78 Minuten Platz eins und erhielt damit den Titel in der W-14-Altersklasse.

Erfolgreich bestritt auch ihr Vereinskamerad Baar seinen Wettkampf. Er erkämpfte sich im Speerwurf (600 Gramm) Silber mit 25,29 Metern und erlief im Rennen über 800 Meter in 2.33,23 Minuten den siebten Rang.

Bereits eine Woche später ging es für die beiden Nachwuchs-Athleten zu den oberbayerischen U-14-Meisterschaften nach Bad Endorf. Dort konnte Gerich ihren Titel über 800 Meter in der W13-Altersklasse erfolgreich verteidigen und erhielt mit einer Zeit von 2:23,09 Minuten die Goldmedaille. Baar trat auf der 2000-Meter-Strecke an und erlief sich dort in 7.20,90 Minuten den vierten Platz.

TSV Neuburg: Anton Lautner belegt den dritten Platz

Allmählich können sich die Langstreckler auch wieder mit ihresgleichen messen. Im thüringischen Bad Frankenhausen hatte der Kyffhäuser Berglaufverein seine Aufgaben in der Corona-Pandemie gut gemacht und konnte seinen 42. Kyffhäuser Berglauf mit rund 800 Teilnehmern durchführen. Anton Lautner ging auf die mit knapp 1000 Höhenmetern gespickte Marathon-Strecke und belegte dort in der Klasse M60 in 4.34.01 Stunden Rang drei.

Henriette Appel stellte sich dem Halbmarathon und erlief sich in 3.17,16 Stunden den siebten Platz der Klasse W50.

Auf der Homepage des TSV Neuburg (www.tsv1862-neuburg.de) ist ein Laufbericht mit vielen Bildern bereits eingestellt.

