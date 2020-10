vor 33 Min.

„Dritte“ legt einen Traumstart hin

Herren-Mannschaft des SKC Neuburg lässt Baar-Ebenhausen VII keine Chance. Die Bezirksoberliga-Frauen des FKC Neuburg kassieren dagegen in Vöhringen eine Pleite

Von Tobias Walter

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten einige Neuburger Kegel-Mannschaften erst am vierten Spieltag der Saison loslegen. Besonders erfolgreich verlief der Auftakt für den SKC Neuburg III, der mit 1844:1621 Holz gegen den TSV-SKC Baar-Ebenhausen VII siegte.

lMänner, Kreisklasse B2: TSV-SKC Baar-Ebenhausen V – SKC Neuburg II 6:0 (2136:1787): Die Gastgeber fingen stark an, sodass Siegfried Zwirsch (455:523) und Gerd Faude (443:538) unterlagen. Auch wenn beide Akteure noch jeweils eine Bahn gewannen, endete die erste Runde mit einem Rückstand von 163 Holz. Anschließend kämpften auch Peter Höppler und Sven Blättermann vergebens. Höppler konnte zwar im dritten Durchgang einen Punkt holen, musste sich aber seinem Herausforderer mit 444:535 geschlagen geben. Blättermann unterlag dem Tagesbesten mit 445:540.

lMänner, Kreisklasse C1: SKC Neuburg III – TSV-SKC Baar-Ebenhausen VII 5:1 (1844:1621): In der ersten Runde gingen Ralf Borgfeld und Gerd Faude mit 173 Holz in Führung. Borgfeld gewann alle vier Durchgänge (438:392) und holte sich somit den Mannschaftspunkt – ebenso wie Faude, der mit 482:355 siegte. Das Folge-Paar machte stark weiter. Otto Egen holte sich in Durchgang eins und drei den Spieler- und letztlich auch den Mannschaftspunkt (421:369). Tobias Walter erreichte mit 503 Holz zwar das beste Teamergebnis, musste sich aber knapp gegen den Tagesbesten der Gäste (505) geschlagen geben.

lFrauen, Kreisliga Nord: TSV Ingolstadt-Nord G1 – FKC Neuburg II 6:0 (1907:1772): Erika Weigl unterlag zu Beginn mit 419:474. Ihre Teamkollegin Herta Habermayr holte sich im letzten Durchgang einen Spielerpunkt und verlor nur knapp mit drei Holz Unterschied (433:436) gegen ihre Widersacherin. Rita Huber-Schilling und Eva Godl versuchten nach Runden-Wechsel, dieser Partie noch eine Wende zu geben – jedoch vergebens! Als erschwerender Faktor kam hinzu, dass sie sich gegen zwei Männer des TSV Ingolstadt-Nord behaupten mussten. Huber-Schilling (483:508) und Godl (437:489) verloren zwar gegen die beiden Tagesbesten, konnten sich dabei aber jeweils einen Spielerpunkt holen.

lFrauen, Bezirksoberliga: SC Vöhringen – FKC Neuburg 5:1 (1986:1885): Erika Weigl trat gegen die beste Gegnerin an und beendete die erste Runde mit einem Minus von 91 Holz (449:540). Auch Eva Godl musste sich – ebenso wie ihre Teamkollegin ohne Bahnengewinn – geschlagen geben (440:480).

Nach dem Runden-Wechsel konnten die Gäste trotz einer prima Leistung den Kampf nicht mehr drehen. Brigitte Faude holte im ersten Durchgang einen Spielerpunkt, musste sich aber dennoch mit 480:524 geschlagen geben. Besser machte es schließlich Angela Veitinger. Als Mannschaftsbeste holte sich mit einem starken 516:442 einen Teampunkt für den FKC Neuburg 1.

