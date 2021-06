NR-Tippfieber: 218 Mannschaften jagen den „Pott“

Auch in „Corona-Zeiten“ findet das traditionelle Tippspiel der Neuburger Rundschau zur Fußball-Europameisterschaft großen Anklang. Die Auswertung nach den ersten vier Begegnungen.

Insgesamt 218 Mannschaften nehmen auch in diesem Jahr an unserem mittlerweile schon traditionellen Tippspiel „NR-Tippfieber“ teil. Dabei müssen die 36 Vorrunden-Partien der Fußball-Europameisterschaft möglichst genau vorhergesagt werden. Dem Siegerteam winkt am Ende ein Geldpreis in Höhe von 200 Euro. Der Zweitplatzierte bekommt noch 100 Euro, während die Plätze drei bis sechs noch mit jeweils 50 Euro belohnt werden. Zur Verfügung gestellt werden alle Preise von der VR Bank Neuburg-Rain. Nachfolgend gibt es die erste Auswertung der Freitags- und Samstags-Begegnungen.

Nach 4 von 36 Partien:

SV Bertoldsh./ Fußball/Abteilungsleit. 7

SV Bertoldhsheim/Fußball/Vorstand 7

SC Rohrenfels/Fußball/1. Mann. 7

SC Ried/Fußball/1. Mann. 7

Integra/VW-ND 7

FC Rennertshofen/Fußb./2. Mann. 7

TSV Neuburg/Volleyball/U18 6

Au. Ried/Schießen/2. und 3. Mann. 5

SV Wagenhofen/Fußb./B-Juniorinnen 5

SV Bayerdilling/Fußball/F1 5

SC Ried/Fußball/AH 5

Frei-weg Maxweiler/Wirtinnen 5

TaktLwG74/WtgWaStff/Innendienst 5

TaktLwG74/WtgWaStff/Flight B 5

SV Straß/Fußball/Vorstand 5

FC Unterstall/Fußball/Hobby-Herren 5

GS im Engl. Garten/Klasse 4c 5

TSV Neuburg/Sportabz./Seniorinnen 5

FC Ehekirchen/Fan-Club 5

Malerbetrieb Haack 5

Die wilden Katzen 5

Bauwagen-Team/Fußball/Herren 5

Integra/AGL 5

Integra/WSG 5

Integra/TES 5

TSV Neuburg/Sportabzeichen/Junioren 5

TSV Neuburg/Sportabzeichen/Übungsl. 5

TSV Neuburg/Sportabzeichen/Männer 5

Schützen Heinrichsheim/Küche 5

Apfeltaler Sportverein 5

GS Berg im Gau/Klasse 2a 5

TSV Neuburg/Volleyball/U20 weibl. 5

FC Illdorf/Fußball/Platzpflege 5

FC Ehekirchen/Fußball/2. Mann. 5

FC Ehekirchen/Fußball/1. Mann. 5

SV Grasheim/Fußball/1. Mann. 5

TSV Neuburg/Volleyball/Damen 2 5

SV Klingsmoos/Fußball/Bambini 5

TSV Oberhausen/Tennis/U10 5

Stammtisch Obermaxfeld 5

SC Ried/Fußball/Ü50 5

All Jac k’s Fußball 5

Bergziegen/Klettern 5

TSV Burgheim/Fußball/AH 5

SV Klingsmoos/Fußball/1. Mannschaft 4

SV Bertoldsheim/Fußball/Jugendtrain. 4

Modellsportclub Burgheim/E-Flug 4

SV Weichering/Fußball/Jugend 4

AJF „Die Besten“ 4

TaktLwG74/WtgWaStff/Nachschub 4

Edel. Reicherstein/Luftgew./1. Mann. 4

Baileys Sisters 4

SKV Straß-Moos/Damen 4

SKV Straß-Moos/Beisitzer 4

Oggenhof/Schafkopf 4

Bürgerhaus Ostend/Küche 4

Integra/BW-GAI/2. Mann. 4

Integra/BW-GAI/1. Mann. 4

Integra/TWG GAI 4

TSV Neuburg/Spoartabeichen/Kampfr. 4

FC Rennertshofen/Fußb./1. Mann. 4

Montagskaffeetreff 4

GS Berg im Gau/Klasse 1a 4

TC Burgheim/Tennis/Herren 60 4

TSV Neuburg/Volleyball/Damen 1 4

TSV Rain/Fußball/C2 4

Stadtwerke Neuburg/Einkauf 4

TaktLwG74/RNW 4

SV Bertoldsheim/Fußball/2. Mann. 3

SV Bertoldsheim/Fußball/1. Mann. 3

SV Bertoldsheim/Fußball/F-Jugend 3

SG Joshofen-Bergheim/Fußball/Frauen 3

TaktLwG74/WtgWaStff/Laufgruppe 3

SKV Straß-Moos/Vorstand 3

Bürgerhaus Schwalbanger/QM 3

Integra/TWG-IN 3

FC Neuburg/Fußball/Spieler 3

Frei Weg Maxweiler/Vorstand 3

Motor-Dauerlauf 3

GS Berg im Gau/Klasse 1b 3

FC Illdorf/Fußball/1. Mann. 3

SV Baar/Fußball/Moskitos 3

SpVgg Joshofen/Fußball/3. Mann. 3

Edelweiß Reicherstein/LG/3. Mann. 2

SV Bayerdilling/Fußball/F2 2

SV Bertoldsheim/Fußball/Fanclub 2

Eintracht Ambach/Schützen 2

Abend. Ludwigsmoos/11. Mannschaft 2

Ignaz Stüberl/Fußball 2

Wasserwacht Neuburg/Stüberl 2

Finkenstein Bittenbrunn-Laisacher 2

FC Zell/Bruck/Kasse 1 2

TaktLwG74/WtgWaStff/Inlinehockey 2

TaktLwG74/WtgWaStff/Fußball 2

Ed. Reicherstein/Luftgewehr/AH aufg. 2

SV Weichering/Tennis/Triple B 2

SV Straß/Fußball/2. Mannschaft 2

SV Straß/Fußball/1. Mannschaft 2

SV Straß/Tennis/Damen 2

SV Straß/Tennis/Vorstand 2

SKV Straß-Moos/Uniformträger 2

TSV Ober-/Unterhausen/Tennis/U9 2

Erdinger Stammtisch Ballersdorf 2

Neuwirt/Küche/Profiköche 2

Neuwirt/Köche/Show food 2

SG Wagenhofen/Fußball/AH 2

SV Wagenhofen/Fußball/1. Mann. 2

Big Family Maier 2

SV Eitensheim/Fußball/2. Mann. 2

VfR Neuburg/Fußball/B-Jug. 2

TSV Diedorf/Basketball/Hobby 2

FC Zell/Bruck/Fußball/1. Mann. 2

Salunas/Fußball 2

GesundFit 2

Bürgerhaus Schwalbanger/Jumama 2

Bürherhaus Ostend/QM 2

Bürgerhaus Ostend/Jugend 2

Integra/ VW GAI 2

Integra/WSI 2

Integra/WSN 2

Integra/TWG ND 2

Integra/BW-ND 2

Integra/WSM 2

Grundschule Berg im Gau/Lehrer 2

TSV Neuburg/Sportabzeichen/Damen 2

Geschwister-Scholl-Schule 2

Fußballfachfrauen 2

VfR Neuburg/Fußball/A-Jugend 2

FC Bayern-Fanclub Neuburg 2

Sunny Sisters 2

Rummycub-Freunde Neuburg 2

GS Berg im Gau/Klasse 3b 2

GS Berg im Gau/Klasse 4b 2

Pavian-Verein Meilenhofen 2

SV Weichering/Fußball/1. Mann. 2

SV Grasheim/Fußball/2. Mann. 2

VfR Neuburg/Fußball/2. Mann. 2

Spiel & Spaß Ehekirchen 2

Sportfr. Unterer Kanal/Fußball 2

SV Klingsmoos/Fußball/E-Jugend 2

SV Klingsmoos/Fußball/D-Jugend 2

SV Klingsmoos/Fußball/Jugendtrainer 2

Audi-Kabelbauer/Rentner 2

TSV Rain/Fußball/AH 2. Mann. 2

SV Grasheim/Fußball/Oide Herren 2

SV Grasheim/Fußball/Bambini 1 2

Sibirianer/Fußball 2

SV Weichering/Tennis/Jugend 2

Tell Hollenbach/Schützen/7. Mann. 2

Dart-Club Destille/2. Mann. 2

SV Klingsmoos/Fußball/2. Mann. 2

Stadtwerke Neuburg/Gebäudetechnik 2

Stadtwerke Neuburg/Lager 2

VfR Neuburg/Fußball/1. Mann. 2

GS Englischer Garten/Klasse 4d 2

DRC Neuburg/Rennsport/Schüler B/C 2

FC Zell/Bruck/Fußball/D-Jugend 1

VDK Königsmoos/Freizeit/Radfahren 1

TaktLwG 74/WtgWaStff/Flugsportgr. 1

SpVgg Joshofen-Bergheim/Fußball/G2 1

Wattfreunde Ballersdorf 1

Stadtwerke Neuburg/Orakel 1

TSG Untermaxfeld/Agra/Stammtisch 1

TC Rennertshofen/Tennis/Herren 2 1

SKV Straß-Moos/Fahnenabordnung 1

SKV Straß-Moos/Wanderer 1

SKV Straß-Moos/Vergnügungsaussch. 1

D’Schafkopfbrüada Gietlhausen 1

VB Westphal/Vermessung 1

TSV Ziemetshausen/Fußball/2. Mann. 1

Strasser Löwen/Biding 1 1

SC Ried/Fußball/2. Mann. 1

Hirschen 090 1

Bürherhaus Ostend/Bürgerverein 1

Bürgerhaus Ostend/Bufdi 1

Bürgerhaus Schwalbanger/HAB 1

Integra/BW-IN 1

Integra/BW-MAN 1

Integra/Fahrdienst 1

Integra/Bau 1

Integra/TWG-PAF 1

Integra/BL 1

TSV Neuburg/Sportabzeichen/Senioren 1

GS Langenmosen/Lehrer 1

SK Neuburg/Schach/3. Mann. 1

Firma Dilg/Werkstatt 1

TG Kienberg/Hobby 1

SpVgg Kienberg/Hobby 1

Nordkurven-Supporter 1

GS Berg im Gau/Klasse 2b 1

GS Berg im Gau/Klasse 3a 1

TSV Rain/Fußball/D1 1

TSV Neuburg/Volleyball/U20 II 1

Fußball für Techniker/Ü30 1

TSV Rain/Fußball/AH 1. Mann. 1

Sportfr. Unterer Kanal/Kegeln 1

SV Klingsmoos/Fußball/F-Jugend 1

SV Klingsmoos/Fußball/C-Jugend 1

Paulweiber/Stammtisch 1

SV Grasheim/Fußball/Bambini 2 1

Schützenfr. Burgheim/LP/Festdamen 1

SpVgg Kjoshofen/Fußball/B-Jugend 1

GS Englischer Garten/Klasse 4a 1

Dart-Club Destille/1. Mann. 1

Schützenfr. Burgheim/Böllergruppe 1

FFW Heinrichsheim/Stammtisch 1

SpVgg Joshofen/Fußball/2. Mann. 1

SV Echsheim/Fußball/2. Mann. 1

TSV Oberhausen/Tennis/Bambini 12 1

TaktLwG 74 TGup 0

GS im Engl. Garten/Klasse 4b 0

Strasser Löwen/Biding 2 0

Integra/GL 0

GS am Schwalbanger/Klasse 4d 0

FC Neuburg/Fußball/Spielerfrauen 0

Die Endspielfahrer 0

GS Berg im Gau/Klasse 4a 0

GS Englischer Garten/Deutsch-Klasse 0