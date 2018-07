23:04 Uhr

ERC Ingolstadt verstärkt sich mit D’Amigo Lokalsport

Eishockey: Stürmer ist für eine der Topreihen eingeplant.

Der ERC Ingolstadt ist auf der Suche nach einem weiteren Angreifer fündig geworden. Der 27-jährige US-Amerikaner Jerry D’Amigo kommt vom finnischen Erstligisten KalPa Kuopio.

„Jerry ist für eine unserer beiden Topreihen eingeplant. Er kann auch eine Führungsrolle in der Kabine übernehmen“, sagt ERC-Sportdirektor Larry Mitchell. D’Amigo erhielt seine Ausbildung im USA Hockey National Team Development Program. Mit den Nachwuchsnationalmannschaften der Vereinigten Staaten holte er mehrere Medaillen bei Weltmeisterschaften. Als Profi gelang ihm anschließend über die AHL der Sprung in die NHL. In der besten Eishockeyliga der Welt absolvierte er zwischen 2013 und 2015 31 Spiele (drei Punkte), in der AHL zwischen 2010 und 2016 398 Partien (204 Punkte).

Mitchell beobachtete den Stürmer (180cm, 91kg) in den nordamerikanischen Ligen mehrmals und sagt: „Jerry kommt über sein schnelles Skating ins Spiel. Er ist einerseits ein harter Arbeiter, weiß aber auch, wo das Tor steht. In der AHL hat er sogar zweimal die 20-Tore-Marke geknackt.“

In den vergangenen beiden Spielzeiten stand D’Amigo in Finnland unter Vertrag. Im ersten Jahr war er bei Ilves Tampere, dem Heimatverein von ERC-Verteidiger Ville Koistinen, mit 33 Zählern Topscorer. Danach wechselte er zu Vizemeister KalPa Kuopio, wo er auf 20 Punkte kam. Bei AHL-Club Toronto Marlies trug er mit 22 Jahren bereits das ‚A‘ auf der Brust, was ein Ausdruck seiner Führungsqualitäten ist. „Es ist alles andere als selbstverständlich, dass ein junger Spieler bereits zum Kapitänszirkel gehört“, sagt Mitchell. „Er wird auch bei uns einer der Anführer sein. Jerry hat das Zeug, Mitspieler wie Fans mitzureißen.“ (nr)

Themen Folgen