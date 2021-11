Topalaj erköpft FC Ehekirchen einen Punkt

Der FC Ehekirchen geht gegen den Tabellenvierten SC Ichenhausen zumindest mit einem Remis vom Platz. Auch ein Sieg ist möglich. Doch viele Chancen bleiben ungenutzt.

Die Zuschauer bekamen ein gutes Landesligaspiel zu sehen, bei dem der Gastgeber Ehekirchen immer wieder am Keeper der Ichenhausener scheiterte und am Ende ein 1:1 holte.

Von Beginn an drückte das Heimteam offensiv nach vorne. Gleich nach wenigen Minuten gab es die erste große Chance. Zunächst scheiterte Christoph Hollinger am überragenden Liridon Rrecaj , dann verzog Matthias Rutkowski den Nachschuss knapp am Tor vorbei. Anschließend steckte Max Seitle den Ball schön auf Christoph Hollinger durch, dieser lief allein auf den Ichenhausener Schlussmann zu, jedoch blieb Letzterer Sieger.

Mitte der Halbzeit rettete der Schlussmann wieder bei einem Freistoß von Nicolas Ledl zur Ecke. Kurz vor der Halbzeit gab es dann die größte Chance der ersten Hälfte. Hollinger drosch aus sieben Metern den Ball auf das Tor und der Ichenhausener Torwart lenkte mit einem schnellen Reflex den Ball noch an die Latte.

Erst weit in der zweiten Hälfte erfolgte die überfällige Führung für den FC Ehekirchen, wenig später der Ausgleich

Die zweite Hälfte begann, wie die erste aufgehört hat: Mit Chancen für Ehekirchen im Minutentakt. Nach einem Kopfball von Nicolas Ledl kam Christoph Hollinger im Fünfer an den Ball und wieder rettete eine Parade von Rrecaj die Gäste. Zwei Minuten später folgte der erste Schuss von Ichenhausen auf das Tor von Simon Lenk. Yannick Maurer setzt sich links durch, sein Abschluss wird noch abgefälscht. Lenk reagiert schnell und klärt zur Ecke. In der 57. Minute hatten die Heimfans schon zum Torjubel angesetzt. Mit einer Direktabnahme schoss David Pickard aus 20 Metern haarscharf am langen Pfosten vorbei. Kurz danach folgte schließlich die überfällige Führung. Nach einer Flanke von Michael Panknin köpft Astrit Topolaj aus spitzem Winkel zur Führung ins Tor. In der 70. Minute gab es einen fragwürdigen Elfmeter für Ichenhausen. Im Getümmel bekam angeblich Jakob Schaller den Ball an die Hand. Der gut stehende Schiedsrichter Hendrik Hufnagel wollte weiterlaufen lassen, jedoch bekam er von der Seitenlinie das Signal auf Elfmeter. Andreas Beckmann brachte für die Ichenhausener den Ausgleich und versenkte zum 1:1 in die linke Ecke.

Nun wurde das Spiel farbenfroh, immer öfter zückte der Unparteiische seine Karten. Zunächst stellte er Nicolas Ledl nach dessen zweitem Foul per Gelb-Roter Karte vom Platz. Kurz danach musste Simon Fischäß mit Rot gehen. Danach entwickelte sich ein packender Fight. Beide Mannschaften wollten das Spiel für sich entscheiden. Die größte Chance auf den Sieg hatte aber der Gast. Nach einer Flanke kam Torjäger Ugur Kiral mit dem Kopf an den Ball. Jedoch bewies auch der Ehekirchener Schlussmann sein Können und hielt das 1:1 fest.

Nächste Woche geht es für den FC Ehekirchen nun zum Tabellenführer nach Sonthofen.

FC Ehekirchen Lenk – Ledl, Hollinger, Panknin, Rutkowski, Topalaj, Avdic, Müller, Seitle, Pickhard, Schaller.