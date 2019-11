06.11.2019

Ehekirchen kürt seine besten Stockschützen

Der Spaß und die Kameradschaft standen an erster Stelle: In Ehekirchen fand ein Turnier für Hobby-Stockschützen statt. Die Möbelwerkstatt Eisner ging als Sieger hervor.

Die Stockschützen des FCE haben ein Hobby-Turnier für Vereine, Abteilungen und Betriebe der Gemeinde durchgeführt. Wer den Wettbewerb gewonnen hat

Von Fabian Schmidt

Die Stockschützen des FC Ehekirchen haben erneut ein Hobby-Turnier für Freizeitschützen aus der Großgemeinde Ehekirchen durchgeführt. Eingeladen wurden alle Vereine, Abteilungen, Stammtische und Betriebe.

Fünf Mannschaften nahmen an dem Turnier teil: Mitarbeiter der Gemeinde Ehekirchen, Freiwillige Feuererwehr Schönesberg, Abteilung Fußball des FC Ehekirchen, Möbelwerkstatt Eisner und die Firma Reisch.

Gespielt wurde im Modus jeder gegen jeden mit jeweils sechs Kehren, sodass sicher festgestellt wurde, dass am Ende wirklich die Besten den Turniersieg erringen, was jedoch an zweiter Stelle stand. Im Vordergrund standen der Spaß, der Kontakt und die Kameradschaft mit anderen Vereinen und Organisationen.

Man merkte, dass sich das Niveau der Ehekirchener Hobbyschützen von Jahr zu Jahr steigert und in den einzelnen Teams richtig gute Stockschützen dabei sind. Dies zeigte sich auch in der Endabrechnung, da dort die Mannschaften recht eng beieinanderlagen und sehr oft nur der Quotient der errungenen Stockpunkte über die Platzierung entscheiden musste. Als Sieger ging die Möbelwerkstatt Elsner hervor.

1. Möbelwerkstatt Eisner 12:4

2. FFW Schönesberg 9:7; 1,442

3. FC Ehekirchen Fußball 9:7; 0,989

4. Reisch 7:9

5. Gemeinde Ehekirchen 3:13

Themen folgen