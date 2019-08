vor 31 Min.

Ehekirchen verliert Spiel und Simon Schmaus

Torjäger des Aufsteigers kassiert bei der 1:3-Pleite in Geretsried bereits in der 19. Minute die Rote Karte

Der FC Ehekirchen bleibt im Tabellenkeller der Landesliga Südwest. Der Aufsteiger blieb nicht nur im sechsten Anlauf, endlich den ersten dreifachen Punktgewinn in dieser Saison einzufahren, bei der Auswärtspartie in Geretsried erfolglos (1:3). Was jedoch noch viel schlimmer als die fünfte Niederlage wiegen dürfte: In der 19. Minute sah auch noch Torjäger Simon Schmaus nach einem Foulspiel die Rote Karte und wird damit seinem Team in naher Zukunft fehlen. Somit musste der FCE bereits in nunmehr vier (!) von insgesamt sechs Begegnungen mindestens einen Platzverweis hinnehmen.

Doch das war aus Ehekirchener Sicht nicht die einzige unliebsame Konstante. Wie schon in etlichen Partien zuvor mussten die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann auch diesmal einen frühen und vor allem unnötigen Gegentreffer hinnehmen. Nach einem Ballverlust in der eigenen Hintermannschaft landete der Ball plötzlich beim freistehenden Srdan Ivkovic, der sich diese Möglichkeit freilich nicht entgehen ließ und in der achten Minute zur TuS-Führung traf. Die Gäste zeigten sich davon jedoch wenig geschockt und hatten nur kurze Zeit später ihrerseits die erste Gelegenheit. Aber ein 20-Meter-Schuss von Matthias Rutkowski ging über die Querlatte (12.).

Danach ging es Schlag auf Schlag beziehungsweise es sollte knüppeldick für Ehekirchen kommen. Zuerst stellte Sebastian Schrills mit einem Kopfball aus 14 Metern genau ins Kreuzeck auf 2:0 (17.), ehe nur zwei Zeigerumdrehungen später Schmaus mit „Rot“ vom Platz flog! Wie es derzeit um das Glück des FCE bestellt ist, zeigte eine „Slapstick-Aktion“ in der 44. Minute: Geretsrieds Schlussmann Kai Fritz schoss bei einem Klärungsversuch Julian Mayr an, von dem der Ball direkt an den Pfosten ging!

Nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn war dieses Aufeinandertreffen dann endgültig entschieden. Nach einer Flanke von der rechten Seite war es abermals Ivkovic, der zum 3:0 traf. Trotz des Drei-Tore-Rückstands und mit einem Akteur weniger auf dem Platz steckten die Gäste nicht auf, zeigten Charakter und wurden schließlich in der 71. Minute auch belohnt: Ein schönes Zuspiel von Maximilian Schmidt vollendete der eingewechselte Christoph Hollinger zum 1:3. Unmittelbar zuvor hatte mit Nikolaos Karpovzidis ein TuS-Akteur Gelb-Rot gesehen (69.). (nr)

FC Ehekirchen: Lenk, Appel (46. Chr. Hollinger), Ledl, Panknin, Schmaus, M. Rutkowski (63. Schmidt), Jahner, S. Rutkowski, J. Hollinger (63. Hasenbichler), S. Schröttle, Mayr.

