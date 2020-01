vor 38 Min.

Ein Dankeschön für verdiente Mitglieder

Ehrungen in Klingsmoos: (Stehend von links) Erwin Seitz, Lorenz Kuttenreich, Albert Schmidl, Erhard Schönacher, Alois Helfer, (mittlere Reihe stehend von links) Hans Huber, Josef Winkelmeier, Helmut Appel sowie (vorne von links) Heinrich Zöller, Erwin Rieß, Konrad Weigl, Lorenz Bauch und Konrad Baur.

Zahlreiche Auszeichnungen bei der Schützengesellschaft 07 Klingsmoos. Erhard Schönbacher wird als Vorsitzender bestätigt

Von Melanie Brzenskott-Baur

Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft 07 Klingsmoos. Dabei wurde Erhard Schönbacher als Vorsitzender bestätigt.

Konrad Baur wurde ebenfalls als 2. Vorsitzender wiedergewählt. Gudrun Parente wurde in ihrem Amt als Sportleiterin ebenso wie Thomas Appel als Kassier bestätigt. Tobias Baur bleibt Jugendleiter. Das Amt als Schriftführerin übernimmt Manuela Schrätzenstaller von Melanie Brzenskott-Baur, die aus privaten Gründen aus dem Vorstand ausscheidet. Als Beisitzer wurden Thomas Huber und Nicole Kuttenreicht wiedergewählt. Neu im Amt ist Johann Forve. Das Amt der Kassenprüfer übernehmen wieder Peter Mosch und Lorenz Kuttenreich. Als Gast war Gauschützenmeister Alois Helfer eingeladen worden. Neben dem Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden und eines Rückblicks auf das vergangene Sportjahr präsentierte der Kassier einen positiven Bericht. Helfer kam an diesem Abend nicht mit leeren Händen. Im Gepäck hatte er einen ganzen Stapel an Ehrungen. Für langjährige Mitgliedschaft im BSSB erhielten die vom Verein persönlich eingeladenen Mitglieder eine Ehrung.

25 Jahre Dietmar Appel, Emma Appel, Thomas Appel, Marco Fleischner, Thomas Huber, Jürgen Kahl, Nicole Kuttenreich, Tanja Leitner, Peter Mosch, Hermann Schmidmair, Dietmar Winkelmeier, Thomas Zöller, Sandra Henkenhaf, Sandra Huber, Stefan Seitz, Rosmarie Baur, Gudrun Parente, Melanie Brzenskott-Baur, Erhard Schönacher.

40 Jahre Max Lang, Karl-Heinz Mosch, Erwin Rieß, Werner Rott, Albert Schmidl, Erwin Seitz, Helmut Appel sen., Lorenz Bauch, reiner Huber, Bernhard Kühnlein und Norbert Kühnlein.

50 Jahre Konrad Baur, Lorenz Kuttenreich, Josef Winkelmeier und Heinrich Zöller.

60 Jahre Konrad Weigl und Hans Huber.

Auch die RWK-Schützen des Vereins erhielten als Dank für ihren Einsatz ein Dankeschön. Künftig werden personalisierte Gläser der Schützen im Vereinsheim für sie bereitstehen.

